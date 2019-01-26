"المالديف" تنبّه 22 ألف سائح سعودي: سلامتكم بأيديكم

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

ناشدت سلطات السياحة في المالديف المنتجعات في كل جزر الأرخبيل التنبيه لسلامة السائحين بعد وفاة خمسة أشخاص غرقاً في غضون أسبوع واحد بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عالمية.

وفي هذا الإطار، قال مسؤولون في القطاع السياحي إنهم طلبوا من مديري المنتجعات في الأرخبيل التنبه والحرص لزبائنها؛ حرصاً على سلامتهم بعد تزايد عدد الوفيات وقالوا إن سلامتهم بأيدي الزوار أنفسهم.

وأرجعت السلطات هناك أسباب الغرق إلى تيارات قوية ناجمة عن رياح موسمية شمالية-شرقية، في بلد تعد فيه مثل هذه الحوادث نادرة وقليلة، وتظهر الأرقام الحكومية الأخيرة أن 31 شخصاً قضوا غرقاً في الفترة الأخيرة.

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مقدم بواسطة: Dailymotion



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بدورها، تواصلت "سبق" مع مسؤول المبيعات بمنتجعات أنانتارا السيد أحمد عادل، حيث نفى قطعياً وجود أي غرقى على شواطئ منتجعات أنانتارا بالمالديف، منبهاً إلى أن المنتجع يوفر أقصى درجات الأمان لرواده من السعودية وجميع الجنسيات.

وتعتمد المالديف على السياحة والزوار القادمين للتمتع بمياهها اللازوردية والرمال البيضاء المترامية على طول 800 كلم على خط الاستواء.

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ووفقاً لأرقام رسمية من سفارة المالديف فإن المالديف تستقطب سنوياً 1.4 مليون سائح، بينهم 15% من الدول العربية، فيما يبلغ عدد السعوديين 22 ألف سائح، ويستطيع أي سائح يحمل جواز سفر مقروء آلياً ولديه حجز فندقي وتذكرة عودة يحصل تأشيرة الدخول مجاناً فور وصوله إلى مطار ماليه.

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