"المالديف" تنبّه 22 ألف سائح سعودي: سلامتكم بأيديكم

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ناشدت سلطات السياحة في المالديف المنتجعات في كل جزر الأرخبيل التنبيه لسلامة السائحين بعد وفاة خمسة أشخاص غرقاً في غضون أسبوع واحد بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عالمية.
وفي هذا الإطار، قال مسؤولون في القطاع السياحي إنهم طلبوا من مديري المنتجعات في الأرخبيل التنبه والحرص لزبائنها؛ حرصاً على سلامتهم بعد تزايد عدد الوفيات وقالوا إن سلامتهم بأيدي الزوار أنفسهم.
وأرجعت السلطات هناك أسباب الغرق إلى تيارات قوية ناجمة عن رياح موسمية شمالية-شرقية، في بلد تعد فيه مثل هذه الحوادث نادرة وقليلة، وتظهر الأرقام الحكومية الأخيرة أن 31 شخصاً قضوا غرقاً في الفترة الأخيرة.
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مقدم بواسطة: Dailymotion
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بدورها، تواصلت "سبق" مع مسؤول المبيعات بمنتجعات أنانتارا السيد أحمد عادل، حيث نفى قطعياً وجود أي غرقى على شواطئ منتجعات أنانتارا بالمالديف، منبهاً إلى أن المنتجع يوفر أقصى درجات الأمان لرواده من السعودية وجميع الجنسيات.
وتعتمد المالديف على السياحة والزوار القادمين للتمتع بمياهها اللازوردية والرمال البيضاء المترامية على طول 800 كلم على خط الاستواء.
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ووفقاً لأرقام رسمية من سفارة المالديف فإن المالديف تستقطب سنوياً 1.4 مليون سائح، بينهم 15% من الدول العربية، فيما يبلغ عدد السعوديين 22 ألف سائح، ويستطيع أي سائح يحمل جواز سفر مقروء آلياً ولديه حجز فندقي وتذكرة عودة يحصل تأشيرة الدخول مجاناً فور وصوله إلى مطار ماليه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.