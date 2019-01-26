سفيران كنديان:احتضان «رهف» لن يغيظ السعوديين

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دبي - بواسطة محمد فارس «عكاظ» (أونتاريو)أثار قرار الحكومة الكندية منح المراهقة السعودية رهف محمد القنون (18 عاماً) حق «اللجوء السياسي» في كندا قبل أيام جدلاً محتدماً في أوساط النخبة السياسية والقانونية هناك.
وحذر سفيران سابقان لكندا لدى السعودية - بحسب شبكة «سي بي سي» التلفزيونية الكندية - من أن الخطوة الكندية ستطيل أمد فتور العلاقات بين البلدين، خصوصاً أن نحو 18 ألف كندي يقيمون بالسعودية.
واتهمت الأستاذة بجامعة ريرسون مهرونيسا علي حكومة بلادها بالإقدام على قرارها جراء دوافع سياسية.
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مقدم بواسطة: يورو نيوز
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البابا فرنسيس: قتل النساء في أمريكا اللاتينية أصبح كوباء الطاعون ويجب وقفه
طالب البابا فرنسيس يوم الخميس في بنما قادة دول أمريكا الجنوبية محاربة الفساد، وعصابات الإجرام، وتهريب المخدرات، وخاصة قتل النساء الذي أصبح كالوباء، في هذه القارة. وفي لقاء له مع بطاركة أميركا الوسطى، قال:"وجد الكثير من الأشخاص أنفسهم مقيدين، مع حالة من شح الفرص، عنف متواصل، وحالات قتل للنساء، قارتنا تواجه وباء، العصابات المسلحة والجريمة وتهريب المخدرات". ما لا يقل عن 2795 امرأة كن ضحايا العنف ضد النساء في أمريكا اللاتينية والكاريبي عام 2017، بحسب إحصاءات حكومية حصلت عليها مفوضية الاقتصاد في أمريكا اللاتينية التابعة للأمم المتحدة. وتطرق البابا فرنسيس في خطابه إلى الخوف من الاختلاف، في تلميح عن أوضاع المهاجرين ومحاولة فصلهم، مؤكدا بأن هؤلاء يبحثون عن ظروف أفضل لمستقبل أفضل. المزيد من الأخبار على يورونيوز: كيف يتعامل زعماء العالم مع ما يحصل في فنزويلا؟ تعرف على أبرز ردود الأفعال الدولية السعوديون للمجتمعين في دافوس: تجاوزوا خاشقجي ودعونا نعمل معا بعد أن أوقفت مبيعات أسلحتها للسعودية ...ألمانيا تصدر أنظمة أسلحة إلى قطر البابا فرنسيس والذي يزور بنما، التقى بالبطاركة طوال اليوم الأول من رحلته التي تمتد لخمسة أيام، بعد لقائه الرئيس خوان كارلوس فاريلا. ودعا ممثلي الكنيسة الكاثوليكية في المنطقة للعمل معا للترحيب وحماية ودمج المهاجرين، وتقديم صورة مثالية عن المجتمع، ولمساعدة الناس على تخطي مخاوفهم من الأجانب. وخلال زيارته لبنما، سيلقي 7 خطابات، وسيلتقي مجموعة بمجموعة من الشباب، ضمن ملتقى الشباب، بالإضافة إلى زيارات إلى مراكز صحية للعناية بمرضى الإيدز. وبخصوص الوضع في فنزويلا، أعرب عن دعمه لكل الجهود المبذولة لتجنب تفاقم ا لأزمة في فنزويلا. وبحسب المتحدث باسم الفاتيكان أليساندرو جيوسوتي، فإن البابا على اطلاع مستمر على الأحوال في كراكاس، وأنه يصلي للناس هناك، كما يدعم كل الجهود لتجنيب الناس معاناة جديدة. يذكر أنه وفي طريقه إلى المطار الأربعاء، كان على سائقه الانحراف بسرعة عندما حاول شاب يحمل العلم الفنزويلي الاقتراب من البابا مخترقا الحواجز، إلا أنه تم اعتقاله من قبل الحراس.
Euronews (Ar)
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هل سيعلن ترامب حالة الطوارىء الوطنية لوضع حد للإغلاق الحكومي؟
يبدو أن الإدارة الأمريكية باتت تسعى جاهدة لإيجاد حل للإغلاق المؤقت المفروض على بعض الدوائر الحكومية في الولايات المتحدة، منذ أكثر من شهر، بعد تعثر الوصول إلى اتفاق بخصوص تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، فقد ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن وثائق داخلية أن البيت الأبيض يجهز إعلانا للطوارئ قد يصدره الرئيس كوسيلة لتجاوز الكونغرس إذا لم يوافق المشرعون على تمويل جدار على حدود البلاد الجنوبية. وبحسب رويترز فإن مستشاري ترامب منقسمون بشأن هذه القضية، وأن النقاشات تمت منذ أسبوع تقريبا حيث تم تحديث مسودة الإعلان. نص الإعلان الذي نشره موقع CNN جاء فيه:"عدد كبير من الأجانب يدخلون الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية يوميا، وهذا يهدد سلامة وأمن الأمة، ويشكل حالة طوارئ وطنية، لذا فأنا دونالد ترامب، وبموجب السلطة المخولة لي من الدستور، وبحسب قوانين الولايات المتحدة، أعلن حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية". حالة الطوارئ هذه تخول البيت الأبيض الحصول على مبلغ 681 مليون دولار من وزارة الخزانة، و 3.6 مليار دولار من تمويلات المشاريع في القطاع العسكري، و3 مليارات أخرى من الميزانية المرصودة للأشغال المدنية في الكونغرس، و 200 مليون من ميزانية وزارة الداخلية. ويبدو أن الخلاف بين الديمقراطيين وترامب وصل حده حيث منعت زعيمة مجلس النواب نانسي بيلوسي ترامب من إلقاء خطاب "حالة الاتحاد" حتى انتهاء الإغلاق الحكومي، ليتمكن من بث خطابه في مجلس النواب. وكان من المقرر إلقاء الخطاب يوم 29 يناير كانون الثاني الجاري. المزيد من الأخبار على يورونيوز: تخفيض النفقات في أميركا.. حرام على رئيسة مجلس النواب حلال على زوجة ترامب هل يقترح ترامب حلا وسطا بشأن الهجرة لإنهاء الإغلاق الحكومي؟ في محاولة لإنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية.. ترامب يتمسك بالجدار ويعرض حماية المهاجرين "الحالمين" تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تسعى فيه مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعديلا في مجلس الشيوخ يفتح مؤقتا الحكومة الأمريكية، المغلقة جزئيا منذ 37 يوما بسبب طلب ترامب تمويل الجدار. والتقى المشرعون من الطرفين في اجتماع تحدثوا فيه مباشرة، وقال السناتور الديمقراطي بين كاردان:"لن ندخل في مفاوضات في ظل الإغلاق، والنقاشات لن تكون مثمرة، في ظل وجود موظفين تأثروا وأصبحوا كأسرى في هذه الحالة". وأضاف:"أعتقد أن الديمقراطيين والجمهوريين يفهمون ذلك، لذلك نسعى لكسب الوقت لإنجاز الأمور بطريقة مثمرة". وألمح إلى أن المجموعة التقت على أن يتم تقليص الميزانية المطلوبة لهذا الجدار، بالتالي فيمكن التفكير بشيء مثل الحواجز، وهي أقل كلفة، كما اقترح ترامب سابقا.
Euronews (Ar)
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بعد ثماني سنوات من ثورة يناير .. مصريون يقولون إن الحريات سُلبت
بحلول مساء كل يوم يتمنى الناشط المصري المعروف أحمد ماهر لأسرته قضاء ليلة طيبة ويتجه إلى قسم شرطة بالقاهرة للمبيت به تنفيذا لعقوبة المراقبة الشرطية. ويقول ماهر إن حياته "كنصف سجين" لها بالغ الأثر السلبي على حياته الأسرية والمهنية والدراسية، لكنه يعتبر نفسه أكثر حظا مقارنة بحال نشطاء آخرين شاركوا في ثورة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الشمولي الذي دام 30 عاما. وشأنه شأن كثير من الشباب الذي اعتصم لأيام في ميدان التحرير بوسط القاهرة عام 2011، كان يتوقع ماهر (38 عاما)، الذي سبق ترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام، أن سقوط مبارك سيفتح الباب لمزيد من الحريات ليصبح الوطن أفضل. وبدلا من ذلك، يقول ماهر ونشطاء آخرون إن الأوضاع زادت سوءا. وقال ماهر، وهو مهندس ويدرس حاليا لنيل دبلومة في العلوم السياسية، لرويترز "لم يكن يتخيل أحد أن الواقع سيكون بهذا السوء... حتى حق التجمهر والتعبير عن الرأي لم يعد متاحا الآن". وبعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، شن حملة لسحق جماعة الإخوان المسلمين التي حكمت البلاد لعام واحد اتسم بالأزمات الاقتصادية، لكنه استهدف أيضا نشطاء علمانيين من بينهم الكثير من الرموز البارزة لثورة 25 يناير كانون الثاني. وغادر عدد من هؤلاء النشطاء البلاد وسُجن آخرون وأُرغمت مجموعة ثالثة على الصمت. وأُطلق سراح ماهر في أوائل يناير كانون الثاني 2017 بعد تنفيذ حكم قضائي بسجنه لثلاث سنوات بتهمة خرق قانون لتنظيم التظاهر ، وبدأ على الفور تنفيذ عقوبة مراقبة شرطية تكميلية لثلاث سنوات أخرى. وتلزمه هذه العقوبة بالمبيت في قسم للشرطة كل يوم من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا. ويقول مؤيدو السيسي، الذين يحتفلون في يوم 30 يونيو حزيران من كل عام بذكرى الاحتجاجات الحاشدة التي انتهت بإعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان عام 2013، إن الإجراءات الأمنية القاسية كانت مطلوبة لإنقاذ الاقتصاد والتخلص من الإسلاميين الذين يتهمونهم بالعمل على تكريس الاحتفاظ بالسلطة. وبدأت عجلة الاقتصاد المصري في الدوران منذ انتخاب السيسي رئيسا عام 2014 لكن الإصلاحات التي أطلقها في إطار اتفاق لنيل قرض من صندوق النقد الدولي عام 2016 والتي شملت تعويم الجنيه ورفع الدعم تدريجيا عن أسعار الوقود زادت حجم الفقر في مصر. أسوأ حملة قمع في التاريخ الحديث يقول نشطاء حقوقيون إن حكم السيسي شهد أسوأ حملة قمع للحريات في تاريخ مصر الحديث. وسُجن آلاف النشطاء، أغلبهم إسلاميون ومن بينهم أيضا عشرات الليبراليين واليساريين، بموجب قوانين صارمة تُسن منذ عام 2013. ويقول أنصار السيسي إن إنهاء الفوضى التي شهدتها البلاد منذ 2011 يستلزم الحسم، ويشيرون إلى الهجمات المتكررة التي يشنها متشددون إسلاميون على قوات الأمن والمدنيين. إقرأ أيضاً: حماس تنفي اتهام مبارك لها بإرسال 800 مسلح إلى مصر خلال ثورة 2011 مبارك يشهد على "عصره" ضد مرسي .. وشهادته ومظهره يثيران الجدل حسني مبارك يظهر في صورة أثناء قضائه العطلة الصيفية بالساحل الشمالي ويقول نشطاء حقوقيون إن مفكرين ومعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان احتجزوا ووجهت لهم عدة تهم من بينها "الانتماء لجماعة إرهابية" ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام. ومن بين هؤلاء وائل عباس، وهو صحفي حائز على جوائز، وحازم عبد العظيم الذي تحول من مؤيد للسيسي إلى معارض له، والمدون البارز علاء عبد الفتاح الذي نال حكما بالسجن لخمس سنوات. وفي وقت سابق هذا الشهر، صدر حكم بسجن أحمد دومة، أحد أبرز نشطاء انتفاضة يناير كانون الثاني، لمدة 15 عاما بعدما أدين بالشغب ومهاجمة قوات الأمن في 2011. وقال ماهر مؤسس حركة 6 أبريل الاحتجاجية التي ولدت عام 2008 وكانت تتمتع بشعبية أثناء نضالها ضد حكم مبارك "العالم كله كان يتخيل أن شباب الثورة سيكون لهم باع في إدارة الدولة مثل أي دولة تقدر شبابها وتبحث عن الكفاءات فيهم... لكن للأسف أصبح هناك عداء كبير مع الشباب". وفي سبتمبر أيلول الماضي، انتقد 17 خبيرا في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة مصر وقالوا إنها تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لاحتجاز نشطاء يكافحون من أجل حقوق المرأة وضد الفساد والتعذيب والقتل خارج إطار القضاء. وقالت إسراء عبد الفتاح، وهي أيضا عضو في حركة 6 أبريل، إن مصر أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل الانتفاضة. وأضافت إسراء، الممنوعة من السفر شأنها شأن كثير من النشطاء "مصر يمكن أن تتغير وكل شيء فيها يصبح جيدا لو وجد بها شيء اسمه عدل". ويقول نشطاء إن المكسب الإيجابي الوحيد المتبقي من الانتفاضة، وهو تقييد فترة الرئاسة لتقتصر على ولايتين متتاليتين مدة كل واحدة أربع سنوات، قد يُسلب قريبا إذا مضى مؤيدو السيسي قدما في خططهم لتعديل الدستور. وفي احتفالية أقيمت يوم الأربعاء بمناسبة عيد الشرطة، أشاد السيسي بانتفاضة 25 يناير كانون الثاني، لكنه لم يعلق عندما تحدث والد ضابط قُتل في هجوم لمتشددين وطالبه بالموافقة على الاستمرار في الحكم لولايتين رئاسيتين إضافيتين. وقال أنور الهواري، رئيس التحرير السابق لصحيفة (المصري اليوم) الخاصة إن السيسي "لديه رغبة فيما يبدو للاستمرار" بعد انتهاء ولايته الثانية. وحذر الهواري من دعوات تعديل الدستور وقال إنها "خارجة عن المنطق لسبب بسيط وهو أن الزمن تغير". وأضاف "البلد لا يحتمل انقلابا جديدا ولا ثورة جديدة".
Euronews (Ar)
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وأشار خبراء تحدثوا لـ «سي بي سي» إلى أن الجهات المعادية للإسلام تستغل قضية المواطنة السعودية لأغراضها الخاصة.
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وحذر سفير كندا لدى السعودية من 2009 إلى 2011 ديفيد تشاترسون من أن منح القنون اللجوء بهذه الطريقة يختط «سابقة خطيرة».
ولاحظ أن الإجراء الطبيعي هو أنه ينبغي قبولها كطالبة لجوء، وليس منحها اللجوء مباشرة.
وقال آخر سفير لكندا بالرياض دينيس هوراك إن القرار الكندي سيزيد تأزم العلاقات مع السعودية.
وزاد أنه يعتقد أن احتضان الفتاة السعودية بهذه الطريقة لن يغيظ السعودية.
بعد قطع السعودية العلاقات معها .. معلومات عن كندا
كانت هذه تفاصيل خبر سفيران كنديان:احتضان «رهف» لن يغيظ السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.