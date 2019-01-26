محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة القدم في الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم (السبت) إعادة تشكيل لجنة المسابقات برئاسة عبدالإله مؤمنة، وذلك بعد الاطلاع على خطاب الاستقالة الذي تقدم به رئيس اللجنة السابق عادل البطي. "تنفيذي اتحاد القدم" يعيِّن مؤمنة رئيسًا للجنة المسابقات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-26 اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة القدم في الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم (السبت) إعادة تشكيل لجنة المسابقات برئاسة عبدالإله مؤمنة، وذلك بعد الاطلاع على خطاب الاستقالة الذي تقدم به رئيس اللجنة السابق عادل البطي. 26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440 09:58 PM اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة القدم في الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم (السبت) إعادة تشكيل لجنة المسابقات برئاسة عبدالإله مؤمنة، وذلك بعد الاطلاع على خطاب الاستقالة الذي تقدم به رئيس اللجنة السابق عادل البطي. ، "تنفيذي اتحاد القدم" يعيِّن مؤمنة رئيسًا للجنة المسابقات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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