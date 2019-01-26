، شاهد... التابلاين تنشر تقريراً عن موسم الفقع في حفر الباطن قبل 48 عاماً ،

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قبل 48 عاماً، نشرت مجلة التابلاين تقريراً باللغة الإنجليزية تحدثت فيه عن موسم الربيع في محافظة حفرالباطن، وظهور نبات الكمأ في البراري، وطرق جمع الكمأ وبيعه وتصديره للخارج.
وكشفت مجلة التابلاين عن ظهور الكمأة بكميات كبيرة في محيط القيصومة التابعة لمحافظة حفرالباطن، ما دفع الباحثين عنه للقدوم من المناطق المجاورة من أجل جنيه.
وذكرت المجلة أن القيصومة واحدة من المناطق القليلة في المملكة العربية السعودية التي تحمل نوع التربة (الجيرية) المواتية لظهور الكمأ، لكن ذلك يعتمد على سقوط مطر الشتاء الباكر.
وأشارت إلى أن الكمأ يقدم كأطعمة لذيذة في الأوقات الكلاكسيكة، واعتبرت أن الباحثين عنها يقيمون بالقرب من القيصومة خلال موسم الكمأة عندما تكون الظروف مواتية ويمتد من يناير إلى مارس .
وأوضحت المجلة أن الباحثين يقومون بجمع الكمأ ويبيعونه في مدينة حفر الباطن المجاورة للقيصومة، ومنها يتم نقل الكمأة إلى أجزاء صحراوية مختلفة من المملكة ومن ثم يجري تصديرها إلى الأسواق العربية المجاورة.
يذكر أن أمين حفر الباطن المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، قد دشن مهرجان الكمأ قبل خمسة أيام، حيث تنظمه الأمانة ويستمر لمدة شهر ابتداءً من تاريخ 15-05-144هـ، ويهدف لإبراز المقومات السياحية للمحافظة.
شاهد... التابلاين تنشر تقريراً عن موسم الفقع في حفر الباطن قبل 48 عاماًعويد التومي الخليج 365 2019-01-26
قبل 48 عاماً، نشرت مجلة التابلاين تقريراً باللغة الإنجليزية تحدثت فيه عن موسم الربيع في محافظة حفرالباطن، وظهور نبات الكمأ في البراري، وطرق جمع الكمأ وبيعه وتصديره للخارج.
وكشفت مجلة التابلاين عن ظهور الكمأة بكميات كبيرة في محيط القيصومة التابعة لمحافظة حفرالباطن، ما دفع الباحثين عنه للقدوم من المناطق المجاورة من أجل جنيه.
وذكرت المجلة أن القيصومة واحدة من المناطق القليلة في المملكة العربية السعودية التي تحمل نوع التربة (الجيرية) المواتية لظهور الكمأ، لكن ذلك يعتمد على سقوط مطر الشتاء الباكر.
وأشارت إلى أن الكمأ يقدم كأطعمة لذيذة في الأوقات الكلاكسيكة، واعتبرت أن الباحثين عنها يقيمون بالقرب من القيصومة خلال موسم الكمأة عندما تكون الظروف مواتية ويمتد من يناير إلى مارس .
وأوضحت المجلة أن الباحثين يقومون بجمع الكمأ ويبيعونه في مدينة حفر الباطن المجاورة للقيصومة، ومنها يتم نقل الكمأة إلى أجزاء صحراوية مختلفة من المملكة ومن ثم يجري تصديرها إلى الأسواق العربية المجاورة.
يذكر أن أمين حفر الباطن المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، قد دشن مهرجان الكمأ قبل خمسة أيام، حيث تنظمه الأمانة ويستمر لمدة شهر ابتداءً من تاريخ 15-05-144هـ، ويهدف لإبراز المقومات السياحية للمحافظة.
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
09:56 PM
كشفت عن ظهور الكمأة في القيصومة ما دفع المهتمين للقدوم من أجل جنيه
قبل 48 عاماً، نشرت مجلة التابلاين تقريراً باللغة الإنجليزية تحدثت فيه عن موسم الربيع في محافظة حفرالباطن، وظهور نبات الكمأ في البراري، وطرق جمع الكمأ وبيعه وتصديره للخارج.
وكشفت مجلة التابلاين عن ظهور الكمأة بكميات كبيرة في محيط القيصومة التابعة لمحافظة حفرالباطن، ما دفع الباحثين عنه للقدوم من المناطق المجاورة من أجل جنيه.
وذكرت المجلة أن القيصومة واحدة من المناطق القليلة في المملكة العربية السعودية التي تحمل نوع التربة (الجيرية) المواتية لظهور الكمأ، لكن ذلك يعتمد على سقوط مطر الشتاء الباكر.
وأشارت إلى أن الكمأ يقدم كأطعمة لذيذة في الأوقات الكلاكسيكة، واعتبرت أن الباحثين عنها يقيمون بالقرب من القيصومة خلال موسم الكمأة عندما تكون الظروف مواتية ويمتد من يناير إلى مارس .
وأوضحت المجلة أن الباحثين يقومون بجمع الكمأ ويبيعونه في مدينة حفر الباطن المجاورة للقيصومة، ومنها يتم نقل الكمأة إلى أجزاء صحراوية مختلفة من المملكة ومن ثم يجري تصديرها إلى الأسواق العربية المجاورة.
يذكر أن أمين حفر الباطن المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، قد دشن مهرجان الكمأ قبل خمسة أيام، حيث تنظمه الأمانة ويستمر لمدة شهر ابتداءً من تاريخ 15-05-144هـ، ويهدف لإبراز المقومات السياحية للمحافظة.
، شاهد... التابلاين تنشر تقريراً عن موسم الفقع في حفر الباطن قبل 48 عاماً ،
المصدر : الخليج 365
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