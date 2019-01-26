أمطار رعدية ورياح متربة على 8 مناطق.. الأحد

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة.

وأشارت هيئة الأرصاد، في تقريرها لطقس غد الأحد، الصادر عبر موقعها الإلكتروني، إلى نشاط في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: مكة المكرمة والرياض والشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الهيئة، أن الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، تتحول مساءً إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي فقط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غدًا الأحد، كالتالي: