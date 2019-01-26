بالصور.. إنقاذ وافد سقطت مركبته من ارتفاع شاهق بالباحة بعد اصطدامها بسيارة

نجحت فرق إنقاذ الدفاع المدني بمنطقة الباحة في إنقاذ عامل وافد بعد سقوط «الشيول»، الذي كان يقوده من منحدر بنحو 300م، إثر اصطدامه بسيارة أخرى.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس أنه ورد بلاغ يفيد بتصادم مركبتين (شيول - وهايلكس) أعلى عقبة قلوة، مشيرًا إلى أن الفرق اللازمة تحركت إلى الموقع؛ حيث اتضح تصادم مركبة (هايلكس) مع مُعدة (شيول تابع لشركة صيانة العقبة) مما أدى إلى انحراف الشيول وسقوطه من منحدر يبلغ (٣٠٠م).

وأضاف: وصلت الفرق إلى الموقع عبر منحدر وعر وخطير وشديد الانحدار، وعثرت على السائق (من جنسية آسيوية) يعاني من إصابات متوسطة، مؤكدًا إنقاذه بمشاركة ثلاثة فرق جبلية وإخراجه وحمله بواسطة النقالة والحبال، ومن ثم نقله لمستشفى الملك فهد بالباحة عن طريق الهلال الأحمر.

واختتم المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني، تصريحاته بقوله، إن الحادث أسفر عن عدد من الإصابات المتوسطة الذين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تسلمت جهة الاختصاص الحادث لاستكمال الإجراءات الأخرى.

وصرَّح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي صالح الزهراني أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود إصابة من الجنسية الآسيوية، وقال الزهراني تم التعامل مع الإصابة إسعافيًّا بالموقع، ووُصفت الإصابة بالخطيرة، ومن ثمَّ تم نقلها عن طريق إسعافات الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة .