السعودية اليوم / أمير منطقة القصيم يجذب وميض الفلاشات في ملتقى "أسرار" للتصوير



بريدة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واس

جذب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، فلاشات المصورين المشاركين في ملتقى "أسرار" الأول للتصوير، الذي يقام حالياً في مركز النخلة ببريدة ، حيث اكتظت جنبات المعرض بصور سموه الذي عرف عنه دعمه للشباب والفتيات، التي تم التقاطها أثناء زياراته الميدانية لمختلف المواقع وخلال مشاركاته ورعايته للكثير من الأحداث المهمة التي شهدتها المنطقة.

ويعد الملتقى الذي يستهدف دعم المصورين المتميزين من الشباب والفتيات وتعزيز مواهبهم، مواكبًا ومعززًا لمبادرات سموه في تفعيل مشاركة شباب المنطقة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، التي كان من أهمها تبني سموه لتشكيل مجلس لشباب وفتيات المنطقة بهدف دعم الشباب ومشاركتهم بالقرار وإيصال صوتهم للمسؤولين بالمنطقة، حيث يحتوي المجلس على لجان محافظات المنطقة ولجنة لمدينة بريدة بمجموع 13 لجنة يتعرف المسؤولون من خلالها على أبرز مطالب الشباب وطموحاتهم.

من جانبه أكد المدير التنفيذي للملتقى صالح السالم، اهتمام سمو أمير منطقة القصيم الدائم بالشباب هو تقدير واعتزاز لدى الجميع، حيث انطلقت الفكرة بإيجاد معرض يهتم بالشباب والفتيات ويعزز من حضورهم وتطوير قدراتهم بشكل مستمر، مقدمًا جزيل شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه المستمر وتحفيزه الدائم لشباب المنطقة.

// انتهى //

21:39ت م

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بريدة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسجذب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، فلاشات المصورين المشاركين في ملتقى "أسرار" الأول للتصوير، الذي يقام حالياً في مركز النخلة ببريدة ، حيث اكتظت جنبات المعرض بصور سموه الذي عرف عنه دعمه للشباب والفتيات، التي تم التقاطها أثناء زياراته الميدانية لمختلف المواقع وخلال مشاركاته ورعايته للكثير من الأحداث المهمة التي شهدتها المنطقة.ويعد الملتقى الذي يستهدف دعم المصورين المتميزين من الشباب والفتيات وتعزيز مواهبهم، مواكبًا ومعززًا لمبادرات سموه في تفعيل مشاركة شباب المنطقة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، التي كان من أهمها تبني سموه لتشكيل مجلس لشباب وفتيات المنطقة بهدف دعم الشباب ومشاركتهم بالقرار وإيصال صوتهم للمسؤولين بالمنطقة، حيث يحتوي المجلس على لجان محافظات المنطقة ولجنة لمدينة بريدة بمجموع 13 لجنة يتعرف المسؤولون من خلالها على أبرز مطالب الشباب وطموحاتهم.من جانبه أكد المدير التنفيذي للملتقى صالح السالم، اهتمام سمو أمير منطقة القصيم الدائم بالشباب هو تقدير واعتزاز لدى الجميع، حيث انطلقت الفكرة بإيجاد معرض يهتم بالشباب والفتيات ويعزز من حضورهم وتطوير قدراتهم بشكل مستمر، مقدمًا جزيل شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه المستمر وتحفيزه الدائم لشباب المنطقة.// انتهى //21:39ت م0107

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