السعودية | الرئيس اللبناني السابق يستقبل سفير خادم الحرمين لدى لبنان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:55 مساءً, 26 يناير 2019 م المناطق - واس استقبل رئيس الجمهورية اللبناني السابق ميشال سليمان اليوم في بيروت، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله وليد بخاري.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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