شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يجذب وميض الفلاشات في «أسرار» والان نبدء بالتفاصيل

جذب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، فلاشات المصورين المشاركين في ملتقى "أسرار" الأول للتصوير، الذي يقام حالياً في مركز النخلة ببريدة.

واكتظت جنبات المعرض بصور سموه الذي عرف عنه دعمه للشباب والفتيات، التي تم التقاطها أثناء زياراته الميدانية لمختلف المواقع وخلال مشاركاته ورعايته للكثير من الأحداث المهمة التي شهدتها المنطقة.

ويعد الملتقى الذي يستهدف دعم المصورين المتميزين من الشباب والفتيات وتعزيز مواهبهم، مواكبًا ومعززًا لمبادرات سموه في تفعيل مشاركة شباب المنطقة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، التي كان من أهمها تبني سموه لتشكيل مجلس لشباب وفتيات المنطقة بهدف دعم الشباب ومشاركتهم بالقرار وإيصال صوتهم للمسؤولين بالمنطقة، إذ يحتوي المجلس على لجان محافظات المنطقة ولجنة لمدينة بريدة بمجموع 13 لجنة يتعرف المسؤولون من خلالها على أبرز مطالب الشباب وطموحاتهم.