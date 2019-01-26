شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. اعتماد أسماء 552 طالبًا متفوقًا والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم بن عبدالله العليط، أسماء الطلاب والطالبات المتفوقين للعام الدراسي 1439/1438هـ، في نسختها الـ21، والبالغ عددهم 552 طالبًا وطالبة، من المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وهنأت المساعد للشؤون التعليمية نورة بنت عوض الخالدي جميع الطالبات المتفوقات وأسرهن ومدارسهن، مثمنةً جهود مكتب تعليم القطيف لاهتمامه السنوي بتكريم المتفوقات ودعمه المستمر لكل ما من شأنه رفع المستوى التعليمي، داعية إلى بذل المزيد من الرعاية والعناية لهذه الفئة لأنهن ثروة وطنية غالية.