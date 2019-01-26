شكرا لقرائتكم شاهد الصور.. 490 مشاركة في مسيرة الهايكنج السعودي النسائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أطلق وكيل محافظة محايل، علي بن إبراهيم الفلقي، في متنزهات الحيلة أمس، مسيرة الهايكنج النسائية، ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي صدر الكرامة، بحضور مدير شرطة المحافظة العقيد صالح اليزيدي.

وشارك في المسيرة النسائية التي تبلغ مسافتها 2 كم، أكثر من 490 مشاركة من داخل المحافظة وخارجها، وتهدف المشاركة إلى تثقيف المجتمع برياضة المشي وأهميته للمحافظة على الصحة العامة والاستفادة من المرافق العامة التي هيئتها القيادة الرشيدة لراحة المجتمع.

وأوضحت المشرفة على فريق الهايكنج السعودي النسائي بمحافظة محايل عسير، أسماء الحسين العسيري، أن الفعالية تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، مبينة أنه سيتم إطلاق مسيرات مماثلة في المحافظات المجاورة خلال الأيام القادمة، والعمل على إيصال الرسائل التوعية لكافة أفراد المجتمع والحث على ثقافة المشي، مشيدة بما حظيت به الفعالية من اهتمام وحضور كثيف من رواد المهرجان.



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