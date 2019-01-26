شكرا لقرائتكم هكذا حال مستشفى أحد رفيدة .. انتظار الكشف لساعات ونظافة مهملة ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وأنت تسير في مستشفى أحد رفيدة تسمع أصوات أنين المرضى بين ممرات الطوارئ؛ بغية الحصول على العلاج لتخفيف ألمهم، في ظل النقص الكبير في الكوادر الطبية والصحية رغم حداثة المبنى وضخامته.

“متابعات الخليج 365” تواجدت مساء الجمعة، وتحديدًا عند الساعة العاشرة، والتقت عددًا من المرضى الذين أبدوا أسفهم من تدني خدمات المستشفى في تقديم العلاج لهم.

وقال أحد المرضي: أتيت من منزلي بعد معاناتي مع الألم ومكثت في طابور الفرز ساعة ونصفًا حتى يتم الكشف عن قياس الحرارة والضغط، وبعدها توجهت إلى الطبيب وانتظرت ساعة حتى تم الكشف عليّ وإعطائي العلاج.

وذكر أحد المراجعين الذي جاء مع زوجته أنه مكث في انتظار الفرز قرابة الساعة، وعند توجهها إلى طبيبة النساء رفضت الكشف عليها بحجة أن دوامها قد انتهى.

وعلمت “متابعات الخليج 365” من مصادرها أن ٦ ممرضات قدمن استقالتهن جراء ضغط العمل وقلة فريق التمريض في المستشفى.

وناشد المرضى سرعة تدخل وزارة الصحة في معالجة وضع مستشفى أحد رفيدة بالعمل على تزويد المستشفى بالكوادر من أطباء وصحيين، حيث أصبح المستشفى متدنيًا في خدماته حتى على مستوى النظافة.

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