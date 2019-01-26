شكرا لقرائتكم البخاري: الحرص على أمن لبنان واستقراره رسالة المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بيروت، وليد البخاري، أن أمن لبنان واستقراره رسالة المملكة.

وقال البخاري في لقاء حواري مع رؤساء وممثلي جمعيات وهيئات أهلية وشبابية في مدينة صيدا بدعوة من الرئيس فؤاد السنيورة: إن الدبلوماسية السعودية بدأت تشهد تغيرًا بالتوجه أكثر نحو الإنسان، بمعنى آخر، بعد أن أجرينا تقييمًا لمستوى العلاقات الثنائية خلال العام الماضي، خرجنا بإستراتيجية مصغرة، وهي الدبلوماسية السعودية المستدامة في لبنان والتي ترتكز على الإنسان اللبناني بغض النظر عن انتماءاته وطائفته أو مكان تواجده.

وأضاف البخاري: “تهتم المملكة كثيرًا، ورسالتها في لبنان منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وحتى هذه اللحظة بكل اعتزاز وافتخار، كانت ولا تزال شديدة الحرص على أمن وسيادة واستقرار وازدهار لبنان وهذا دأبها لم تتغير، هذا مصدر فخر واعتزاز لمستوى هذه العلاقة المتميزة التي تربطنا بلبنان روابط أخوية وأنساب وصهر وتواصل”.

وتابع البخاري- بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية-: “دشنت السفارة السعودية في لبنان مبادرة بعنوان (جسور) تعنى بالتواصل مع كل مناطق لبنان وكل المراكز والدراسات الإستراتيجية والجمعيات الأهلية الموجودة داخل لبنان، أضيف إليها محور جديد، اللبنانيون في دول المهجر، من خلال سفاراتنا ومن خلال أيضا السفارات اللبنانية، لنرى كيف يمكن أن نتواصل أكثر”.



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