شكرا لقرائتكم انطلاقة همثون على قناة دال .. هنا التردد ورابط البث المباشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أطلقت قناة دال برنامج همثون، وهو أحد برامج الواقع التي تسند على معايير الذكاء والتركيز وصفاء الذهن وسرعة البديهة.

وحول البرنامج قالت قناة دال: برنامج همثون برنامج واقعي حياتي شبابي تنافسي مفتوح يهتم بإبراز إعلاميين فاعلين

ويذاع البرنامج على قناة دال الفضائية عبر التي تبث على قمري نايلسات التردد 11137، الاستقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500 ومعامل التصحيح 7/8.

أما على قمر عربسات بدر4 فتبث قناة دال على التردد 12476، الاستقطاب عامودي، معامل الترميز 27500، معامل التصحيح 3/4.

وينطلق برنامج همثون تحت شعار كل ثانية تفرق، حيث يتبارى المتنافسون في كسب الثواني التي تمنحهم المزيد من ساعات البقاء على حلبة المنافسة.

تبدأ العشرة أيام الأولى من برنامج همثون بدخول التصفيات لعدد 28 متسابقًا تحت شعار رصيف الانتظار يتأهل منهم 24 متسابقًا فقط للمرحلة التالية، حيث يخوضون التحدي على مدى 3 أشهر مليئة بالواقعية والمفاجئات.

وابتداء من الشهر الثاني سيودع برنامج همثون كل أسبوع متسابقًا.

والمعروف أن قناة دال هي إحدى قنوات شبكة قنوات المجد.

ولمتابعة البث المباشر لبرنامج همثون عبر اليوتيوب يمكن زيارة قناة البرنامج التالية:



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