الان تتابع في 5 خطوات فقط.. جدد رخصة السير المنتهية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جهاز المرور السعودي، خطوات تجديد رخصة السير، عبر “إنفوجراف” نشره عبر حسابه على ” تويتر ” . وجاءت الخطوات كالتالي:

1. إجراء الفحص الفني الدوري للمركبة.

2. وجود تأمين سار.

3. تسديد رسوم التجديد.

4. طلب تجديد من موقع أبشر.

5. استلام الاستمارة من أحد مراكز المرور أو عن طريق البريد السعودي.

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