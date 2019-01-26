

الدمام 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واس

اعتمد مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم بن عبدالله العليط أسماء الطلاب والطالبات المتفوقين للعام الدراسي 1439/1438هـ، في نسختها الـ21 ، والبالغ عددهم 552 طالبًا وطالبة، من المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وهنأت المساعد للشؤون التعليمية نورة بنت عوض الخالدي جميع الطالبات المتفوقات وأسرهن ومدارسهن، مثمنةً جهود مكتب تعليم القطيف لاهتمامه السنوي بتكريم المتفوقات ودعمه المستمر لكل ما من شأنه رفع المستوى التعليمي، داعية إلى بذل المزيد من الرعاية والعناية لهذه الفئة لأنهن ثروة وطنية غالية.

// انتهى //

21:06ت م

0101



الدمام 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واساعتمد مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم بن عبدالله العليط أسماء الطلاب والطالبات المتفوقين للعام الدراسي 1439/1438هـ، في نسختها الـ21 ، والبالغ عددهم 552 طالبًا وطالبة، من المرحلتين المتوسطة والثانوية.وهنأت المساعد للشؤون التعليمية نورة بنت عوض الخالدي جميع الطالبات المتفوقات وأسرهن ومدارسهن، مثمنةً جهود مكتب تعليم القطيف لاهتمامه السنوي بتكريم المتفوقات ودعمه المستمر لكل ما من شأنه رفع المستوى التعليمي، داعية إلى بذل المزيد من الرعاية والعناية لهذه الفئة لأنهن ثروة وطنية غالية.// انتهى //21:06ت م0101

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم القطيف يعتمد الطلاب المتفوقين للعام الدراسي 1439/1438هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.