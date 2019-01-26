السعودية اليوم / أمير جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة غداً



جيزان 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس المنطقة غداً ، الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الأولى للعام المالي الحالي ١٤٤٠-١٤٤١هـ وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة المهندس عبدالرحمن بن محمد عبدالحق ، أن سمو أمير المنطقة سيفتتح الجلسة بكلمة توجيهية ، يستعرض بعدها المجلس التوصيات والنتائج التي جرى التوصل إليها المجلس في الدورة السابقة والخطابات الصادرة والواردة للمجلس.

وبين أن المجلس سيستعرض في دورة انعقاده الحالية المشروعات المعتمدة للجهات الحكومية في ميزانية الخير والنماء للعام المالي الحالي، إضافة لجملة من الموضوعات ومحاضر اللجان والتقارير المنبثقة عن المجلس في المجالات الاقتصادية والتعليمية و الشباب والسياحة والثقافة ومتابعة تنسيق مشروعات المياه والصحة ولجنة تحقيق الرؤية والتحول الوطني وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واختتم أمين عام مجلس المنطقة تصريحه مفيداً أن المجلس سيخصص جلسته الرابعة من جلساته في دورة انعقاده الحالية التي ستعقد بمحافظة الدرب لبحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من المشروعات في شتى المجالات التنموية.

// انتهى //

19:58ت م

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جيزان 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس المنطقة غداً ، الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الأولى للعام المالي الحالي ١٤٤٠-١٤٤١هـ وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.وأوضح أمين عام مجلس المنطقة المهندس عبدالرحمن بن محمد عبدالحق ، أن سمو أمير المنطقة سيفتتح الجلسة بكلمة توجيهية ، يستعرض بعدها المجلس التوصيات والنتائج التي جرى التوصل إليها المجلس في الدورة السابقة والخطابات الصادرة والواردة للمجلس.وبين أن المجلس سيستعرض في دورة انعقاده الحالية المشروعات المعتمدة للجهات الحكومية في ميزانية الخير والنماء للعام المالي الحالي، إضافة لجملة من الموضوعات ومحاضر اللجان والتقارير المنبثقة عن المجلس في المجالات الاقتصادية والتعليمية و الشباب والسياحة والثقافة ومتابعة تنسيق مشروعات المياه والصحة ولجنة تحقيق الرؤية والتحول الوطني وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.واختتم أمين عام مجلس المنطقة تصريحه مفيداً أن المجلس سيخصص جلسته الرابعة من جلساته في دورة انعقاده الحالية التي ستعقد بمحافظة الدرب لبحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من المشروعات في شتى المجالات التنموية.// انتهى //19:58ت م0095

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