السعودية | 315 صقاراً يتنافسون في مسابقات الملواح في منافسات اليوم الثاني لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:20 مساءً, 26 يناير 2019 م روابط ذات صلة غدا.. صرف رواتب يناير بـ”العلاوة السنوية” و”بدل الغلاء” 8:18 مساءً 26 يناير, 2019 وزير التعليم يلتقي المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي 7:42 مساءً 26 يناير, 2019 حي الوسام بالطائف خارج نطاق التغطية وبلا اتصالات 7:21 مساءً 26 يناير, 2019

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