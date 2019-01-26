وزير الطاقة السعودي: نسعى لجذب استثمارات بقيمة 427 مليار دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة السعودي، السبت، إن السعودية تسعى لجذب استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وأشار الفالح إلى أن السعودية ستعلن عن مشروعات في إطار البرنامج بقيمة 70 مليار ريال (نحو 18.7مليار دولار) يوم الإثنين المقبل، مضيفا أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قطاعات الصناعة والتعدين واللوجستيات.

وأكد الفالح في مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، مع الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل السعودي، للحديث عن إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات، أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية سيكون من أكثر البرامج تأثيرا وسيحقق نموا متكاملا، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 34 جهة تعمل من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية.

وتابع الفالح أنه سيتم توقيع عقود بأكثر من 200 مليار ريال (53.6 مليار دولار) خلال فعاليات تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات، الإثنين، موضحا أنه سيعلن عن مجموعة مشروعات أخرى بقيمة 50 مليار دولار في الصناعات العسكرية وقطاعات أخرى تدعم الصناعات التحويلية على نطاق واسع.

وأكد الفالح أن الابتكار والبحث العلمي سيمثلان صناعة أساسية لاقتصاد السعودية، مضيفا أن السعودية تطمح من وراء برنامج تطوير الصناعة الوطنية للانتقال إلى الاعتماد على القطاع الخاص، مشيرا إلى أن السعودية لا تكتفي بالالتزام بتخفيضات إنتاج النفط لكنها تتجاوز المستهدف بكثير لضمان استقرار السوق.

وبصفته قال الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وزير النقل السعودي، إن هناك مشاريع للبنية التحتية والتحول الرقمي، ونتطلع لاستثمارات تفوق الـ135 مليار ريال (نحو36.1 مليار دولار).

وأوضح العامودي أن برنامج السعودية سيدشن 60 مبادرة لقطاع اللوجستيات، بينها 5 مطارات جديدة و2000 كيلومتر من السكك الحديدية، مؤكدا أن الخدمات اللوجستية هي إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.