شكرا لقرائتكم توقيع عقود بأكثر من 200 مليار ريال خلال تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تم اليوم التوقيع على عقود بأكثر من 200 مليار ريال، خلال تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية بحضور وزير الطاقة المهندس خالد الفالح ووزير النقل، نبيل العامودي والدكتور عابد السعدون رئيس برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامس تدشين البرنامج قال المهندس الفالح: إن ما يميز البرنامج طرح مشاريع تفوق قيمتها 70 مليار ريال كبداية.

وكشف الفالح، أن المملكة بصدد الإعلان عن الكثير من البرامج التي تحفز القطاع الخاص الوطني بتأييد من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولفت الفالح إلى أن أكثر من 330 مبادرة تعمل تحت مظلة البرنامج، كاشفًا عن أن أكثر من 34 جهة تعمل من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية.



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