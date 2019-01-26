شكرا لقرائتكم فيديو.. الشيخ صالح المغامسي يطرق الأبواب المتفرقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أطل الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، على جمهوره ومتابعيه اليوم عبر برنامج الأبواب المتفرقة على قناة MBC.

وتطرقت حلقة اليوم من الأبواب المتفرقة التي يقدمها الإعلامي سلطان السعد القحطاني، إلى باب التفسير، حيث تناول المغامسي في حقلة اليوم منزلة القرآن الكريم بين الكتب السماوية والمكانة التي اختص الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم بها.

ويتطرق برنامج الأبواب المتفرقة إلى العديد من القضايا الدينيّة والدنيوية المتنوعة التي يلقي عليها الشيخ المغامسي الضوء بأسلوبه المميز وفكره المعتدل.

والمعروف أن برنامج الأبواب المتفرقة يُعرض على MBC1، كل يوم سبت في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش و16:00 بتوقيت المملكة، وتطْرُق الحلقات مختلف الأبواب ضمن برنامج يمكن وصفه بالموسوعي، حيث يغوص في رحاب الشريعة ملقيًا الضوء على صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي، وذلك في سياق إظهار صورة الإسلام السَمح ونبذ التطرّف.



مختارات مصدر في مؤسسة النقد يكشف لـ”متابعات الخليج 365” حقيقة إصدار عملة جديدة فئة ألف ريال



دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #الفيحاء والفوز الثاني ضد #الهلال مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.