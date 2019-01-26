، أُحد يحسم صفقة التعاقد مع حارس منتخب أوزباكستان ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن سعود الحربي رئيس مجلس إدارة نادي أُحد حسم صفقة التعاقد مع حارس منتخب أوزباكستان مشيرًا إلى اقتراب الإعلان الرسمي للصفقة؛ ليدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لنادي أُحد عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن "رئيس النادي سيعلن حارس منتخب أوزباكستان بعد نجاح المفاوضات التي قُدمت للاعب. والإعلان سيكون خلال الساعات المقبلة".
يُذكر أن نادي أُحد قد نجح مؤخرًا في التعاقد مع نجم الأهلي المصري مؤمن زكريا على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.
وتسعى إدارة أُحد لإبرام مزيد من التعاقدات خلال الأيام القليلة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين على أمل انتشال الفريق من أزمته الحالية؛ إذ يتذيل جدول ترتيب دوري المحترفين.
أُحد يحسم صفقة التعاقد مع حارس منتخب أوزباكستانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-26
أعلن سعود الحربي رئيس مجلس إدارة نادي أُحد حسم صفقة التعاقد مع حارس منتخب أوزباكستان مشيرًا إلى اقتراب الإعلان الرسمي للصفقة؛ ليدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لنادي أُحد عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن "رئيس النادي سيعلن حارس منتخب أوزباكستان بعد نجاح المفاوضات التي قُدمت للاعب. والإعلان سيكون خلال الساعات المقبلة".
يُذكر أن نادي أُحد قد نجح مؤخرًا في التعاقد مع نجم الأهلي المصري مؤمن زكريا على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.
وتسعى إدارة أُحد لإبرام مزيد من التعاقدات خلال الأيام القليلة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين على أمل انتشال الفريق من أزمته الحالية؛ إذ يتذيل جدول ترتيب دوري المحترفين.
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
08:24 PM
أعلن سعود الحربي رئيس مجلس إدارة نادي أُحد حسم صفقة التعاقد مع حارس منتخب أوزباكستان مشيرًا إلى اقتراب الإعلان الرسمي للصفقة؛ ليدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ووفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لنادي أُحد عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن "رئيس النادي سيعلن حارس منتخب أوزباكستان بعد نجاح المفاوضات التي قُدمت للاعب. والإعلان سيكون خلال الساعات المقبلة".
يُذكر أن نادي أُحد قد نجح مؤخرًا في التعاقد مع نجم الأهلي المصري مؤمن زكريا على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.
وتسعى إدارة أُحد لإبرام مزيد من التعاقدات خلال الأيام القليلة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين على أمل انتشال الفريق من أزمته الحالية؛ إذ يتذيل جدول ترتيب دوري المحترفين.
، أُحد يحسم صفقة التعاقد مع حارس منتخب أوزباكستان ،
المصدر : الخليج 365
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