، أسرة الشاب "الجعيد" ترصد مكافأة مالية لمن يساعدهم في العثور عليه ،

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رصدَ أحد الآباء مكافأةً مالية مُجزية لمن يُدلي بمعلومة تُفيد في العثور على ابنه الشاب "هيثم بن مسيفر مسفر الجعيد" البالغ من العمر 31 عامًا، والذي أكمل شهرين منذ اختفائه، بعد أن خرج من منزله في حي الحلقة الشرقية بالطائف، إلى جهةٍ غير معلومة، على مركبته من نوع "دوج" سوداء اللون، موديل 2017، ورقم اللوحه (2347 دب د).
والمختفي "الجعيد" يعاني من اضطراب نفسي، وكان يراسل عائلته على السناب شات فقط من جواله رقم 0566614150، ولم يحدد لهم مكانه، ويبدو أنه ألغى ذلك الرقم قبل أيام عدة، وفقًا لما ذكره والده، وانقطعت أخباره، متأملًا مساعدتهم بالبحث عنه حسب صورته المنشورة، بعد أن عمم مركز شرطة الفيصلية بالطائف عن غيابه.
وأهابَ والد الشاب المختفي بالتعاون معهم، وفي حال العثور عليه أو ورود معلومة عنه بالتواصل على الرقم 0505642378 أو الرقم 0562000832، أو أقرب مركز شرطة.
أسرة الشاب "الجعيد" ترصد مكافأة مالية لمن يساعدهم في العثور عليهفهد العتيبي الخليج 365 2019-01-26
رصدَ أحد الآباء مكافأةً مالية مُجزية لمن يُدلي بمعلومة تُفيد في العثور على ابنه الشاب "هيثم بن مسيفر مسفر الجعيد" البالغ من العمر 31 عامًا، والذي أكمل شهرين منذ اختفائه، بعد أن خرج من منزله في حي الحلقة الشرقية بالطائف، إلى جهةٍ غير معلومة، على مركبته من نوع "دوج" سوداء اللون، موديل 2017، ورقم اللوحه (2347 دب د).
والمختفي "الجعيد" يعاني من اضطراب نفسي، وكان يراسل عائلته على السناب شات فقط من جواله رقم 0566614150، ولم يحدد لهم مكانه، ويبدو أنه ألغى ذلك الرقم قبل أيام عدة، وفقًا لما ذكره والده، وانقطعت أخباره، متأملًا مساعدتهم بالبحث عنه حسب صورته المنشورة، بعد أن عمم مركز شرطة الفيصلية بالطائف عن غيابه.
وأهابَ والد الشاب المختفي بالتعاون معهم، وفي حال العثور عليه أو ورود معلومة عنه بالتواصل على الرقم 0505642378 أو الرقم 0562000832، أو أقرب مركز شرطة.
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
08:12 PM
أكمل شهرين منذ اختفائه.. ويعاني من اضطراب نفسي
رصدَ أحد الآباء مكافأةً مالية مُجزية لمن يُدلي بمعلومة تُفيد في العثور على ابنه الشاب "هيثم بن مسيفر مسفر الجعيد" البالغ من العمر 31 عامًا، والذي أكمل شهرين منذ اختفائه، بعد أن خرج من منزله في حي الحلقة الشرقية بالطائف، إلى جهةٍ غير معلومة، على مركبته من نوع "دوج" سوداء اللون، موديل 2017، ورقم اللوحه (2347 دب د).
والمختفي "الجعيد" يعاني من اضطراب نفسي، وكان يراسل عائلته على السناب شات فقط من جواله رقم 0566614150، ولم يحدد لهم مكانه، ويبدو أنه ألغى ذلك الرقم قبل أيام عدة، وفقًا لما ذكره والده، وانقطعت أخباره، متأملًا مساعدتهم بالبحث عنه حسب صورته المنشورة، بعد أن عمم مركز شرطة الفيصلية بالطائف عن غيابه.
وأهابَ والد الشاب المختفي بالتعاون معهم، وفي حال العثور عليه أو ورود معلومة عنه بالتواصل على الرقم 0505642378 أو الرقم 0562000832، أو أقرب مركز شرطة.
، أسرة الشاب "الجعيد" ترصد مكافأة مالية لمن يساعدهم في العثور عليه ،
المصدر : الخليج 365
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