، الدوري الممتاز للشباب: النصر يحافظ على الصدارة .. والهلال يهزم الأهلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أختتمت مباريات الجولة 13 من عمر الدوري الممتاز للشباب والتي شهدت 7 مباريات، جمعت الاتفاق والتعاون، القادسية والطائي، الهلال والأهلي، الشباب وأحد، النصر والوحدة، الأنصار والفتح، الاتحاد والرائد.

وتمكن الاتفاق من الفوز على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأصبح رصيد الاتفاق 14 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد التعاون عند 18 نقطة في المركز الخامس.

وفاز القادسية على الطائي بهدفين مقابل هدف، ليصبح رصيد الأول 17 نقطة في المركز الثامن، ورصيد الطائي توقف عند 17 نقطة في المركز السابع.

الهلال فاز على الأهلي بهدفين دون رد، ليرفع الهلال رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني فيما توقف الأهلي عند 23 نقطة في المركز الثالث.

وحقق أحد الفوز بهدفين دون رد على الشباب، وبات رصيد أحد 14 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد الشباب عند 17 نقطة في المركز السادس.

وفاز النصر على الوحدة بهدف دون رد، ليصبخ رصيد النصر 36 نقطة في المركز الأول، فيما استمر الوحدة في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

وتمكن الفتح من الفوز على الأنصار بهدف دون رد، وأصبح رصيد الفتح 11 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما استمر الأنصار في المركز الثاني عشر برصيد 12نقطة.

وفاز الاتحاد على الرائد بهدف دون رد، رصيد الاتحاد أصبح بعد هذه الجولة 21

نقطة في المركز الرابع، ورصيد الرائد استمر عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.