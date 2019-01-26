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محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع صانع الألعاب السويدي ناهير بيسارا بعقد احترافي لمدة 6 أشهر مع أفضلية التجديد لموسم إضافي قادماً من نادي أوريبرو السويدي.
وكان اللاعب قد وصل فجر اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأجرى صباح اليوم الفحوص الطبية لدى عيادة فيزيوتريو الشريك الطبي للنادي.
وقد جرت مراسم توقيع العقد بمقر النادي وبحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول محمد الدهش.
السويدي "ناهير" لاعباً فيحاوياً لستة أشهرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-26
أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع صانع الألعاب السويدي ناهير بيسارا بعقد احترافي لمدة 6 أشهر مع أفضلية التجديد لموسم إضافي قادماً من نادي أوريبرو السويدي.
وكان اللاعب قد وصل فجر اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأجرى صباح اليوم الفحوص الطبية لدى عيادة فيزيوتريو الشريك الطبي للنادي.
وقد جرت مراسم توقيع العقد بمقر النادي وبحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول محمد الدهش.
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
08:02 PM
أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع صانع الألعاب السويدي ناهير بيسارا بعقد احترافي لمدة 6 أشهر مع أفضلية التجديد لموسم إضافي قادماً من نادي أوريبرو السويدي.
وكان اللاعب قد وصل فجر اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأجرى صباح اليوم الفحوص الطبية لدى عيادة فيزيوتريو الشريك الطبي للنادي.
وقد جرت مراسم توقيع العقد بمقر النادي وبحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول محمد الدهش.
، السويدي "ناهير" لاعباً فيحاوياً لستة أشهر ،
المصدر : الخليج 365
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