، بعد "مقطع الرقص".. الأمين لـ"الخليج 365": إنهن فتيات لا يتجاوزن العاشرة وشر البلية ما يضحك ،

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تباينت ردود الأفعال في مواقع التواصل الاجتماعي في مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة تحت شعار "ويّا التمر أحلى 2019" في نسخته السادسة، والذي تنظّمه أمانة الأحساء في مركز المعارض الدولية، بالتعاون مع غرفة الأحساء، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بعد أن عرضت إدارة المهرجان فقرة غنائية بها مجموعة من الفتيات الصغيرات نزعن أثناء الأغنية "الشيلة"؛ الأمر الذي أثار الكثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب البعض بالاعتذار الرسمي لمثل تلك الأمور التي تحدث وإقحام الفتيات فيها، مطالبين باختيار فقرات تلقي بالمجتمع بعيداً عن تلك الأشياء.
"الخليج 365" تواصلت مع أمانة الأحساء، وتحديداً مع الأمين عادل الملحم، والذي قال: "شر البلية ما يضحك" الفتيات لم يصلن لسن العاشرة، وهؤلاء بناتنا وأمهاتهن وأسرهن موجودون في الموقع، وهذا حفل رسمي بحضور أمير المنطقة الشرقية، وقبل كل ذلك نحن نحترم أنفسنا قبل كل شيء، وهذه فقرات حفل رسمية، وهذه الفقرة هي تمثيل لهؤلاء الأطفال على أنهن نساء كبار، وهي في الأخير تمثيل في تمثيل، فهل يُعقل الانتقاد على بنات لم يصلن سن العاشرة؟!".
وكان أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف دشّن ظهر الاثنين الماضي، بحضور محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة "ويّا التمر أحلى 2019" في نسخته السادسة، والذي يستمر لمدة شهر.
بعد "مقطع الرقص".. الأمين لـ"الخليج 365": إنهن فتيات لا يتجاوزن العاشرة وشر البلية ما يضحكعبدالله السالم الخليج 365 2019-01-26
تباينت ردود الأفعال في مواقع التواصل الاجتماعي في مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة تحت شعار "ويّا التمر أحلى 2019" في نسخته السادسة، والذي تنظّمه أمانة الأحساء في مركز المعارض الدولية، بالتعاون مع غرفة الأحساء، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بعد أن عرضت إدارة المهرجان فقرة غنائية بها مجموعة من الفتيات الصغيرات نزعن أثناء الأغنية "الشيلة"؛ الأمر الذي أثار الكثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب البعض بالاعتذار الرسمي لمثل تلك الأمور التي تحدث وإقحام الفتيات فيها، مطالبين باختيار فقرات تلقي بالمجتمع بعيداً عن تلك الأشياء.
"الخليج 365" تواصلت مع أمانة الأحساء، وتحديداً مع الأمين عادل الملحم، والذي قال: "شر البلية ما يضحك" الفتيات لم يصلن لسن العاشرة، وهؤلاء بناتنا وأمهاتهن وأسرهن موجودون في الموقع، وهذا حفل رسمي بحضور أمير المنطقة الشرقية، وقبل كل ذلك نحن نحترم أنفسنا قبل كل شيء، وهذه فقرات حفل رسمية، وهذه الفقرة هي تمثيل لهؤلاء الأطفال على أنهن نساء كبار، وهي في الأخير تمثيل في تمثيل، فهل يُعقل الانتقاد على بنات لم يصلن سن العاشرة؟!".
وكان أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف دشّن ظهر الاثنين الماضي، بحضور محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة "ويّا التمر أحلى 2019" في نسخته السادسة، والذي يستمر لمدة شهر.
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
07:51 PM
ردود متباينة في حفل مهرجان تمور الأحساء
تباينت ردود الأفعال في مواقع التواصل الاجتماعي في مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة تحت شعار "ويّا التمر أحلى 2019" في نسخته السادسة، والذي تنظّمه أمانة الأحساء في مركز المعارض الدولية، بالتعاون مع غرفة الأحساء، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بعد أن عرضت إدارة المهرجان فقرة غنائية بها مجموعة من الفتيات الصغيرات نزعن أثناء الأغنية "الشيلة"؛ الأمر الذي أثار الكثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب البعض بالاعتذار الرسمي لمثل تلك الأمور التي تحدث وإقحام الفتيات فيها، مطالبين باختيار فقرات تلقي بالمجتمع بعيداً عن تلك الأشياء.
"الخليج 365" تواصلت مع أمانة الأحساء، وتحديداً مع الأمين عادل الملحم، والذي قال: "شر البلية ما يضحك" الفتيات لم يصلن لسن العاشرة، وهؤلاء بناتنا وأمهاتهن وأسرهن موجودون في الموقع، وهذا حفل رسمي بحضور أمير المنطقة الشرقية، وقبل كل ذلك نحن نحترم أنفسنا قبل كل شيء، وهذه فقرات حفل رسمية، وهذه الفقرة هي تمثيل لهؤلاء الأطفال على أنهن نساء كبار، وهي في الأخير تمثيل في تمثيل، فهل يُعقل الانتقاد على بنات لم يصلن سن العاشرة؟!".
وكان أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف دشّن ظهر الاثنين الماضي، بحضور محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة "ويّا التمر أحلى 2019" في نسخته السادسة، والذي يستمر لمدة شهر.
، بعد "مقطع الرقص".. الأمين لـ"الخليج 365": إنهن فتيات لا يتجاوزن العاشرة وشر البلية ما يضحك ،
المصدر : الخليج 365
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