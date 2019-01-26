400 سيدة سعودية يحضرن فعاليات تهيئة الكوادر لسوق العمل بعسير

البرنامج ناقش عددًا من المحاور
استقبلت فعاليات برنامج "تهيئة الكوادر البشرية لسوق العمل" والتي أقيمت بمعهد الأهداف اللامعة للتنمية والتدريب بقيادة المدربة ياسمين بقنة والمدربة صالحة الحفظي، قرابة 400 سيدة من الباحثات عن عمل بمنطقة عسير.
وخلال البرنامج، تمت مناقشة عدد من المحاور لتوعية وتثقيف الباحثات عن العمل بداية من المتطلبات الأساسية للبحث، والوظائف المطروحة في القطاع الخاص، حتى بلوغ الاحترافية في التقدم للوظائف.
كما شملت المناقشات الطرق الصحيحة للبحث عن عمل يتناسب مع المؤهل، وكيفية ترتيب وتنسيق السيرة الذاتية والمؤهلات الشخصية، وتعريف مصطلحات الشركات العالمية ومعاييرها في التوظيف، إضافة لتقنيات اجتياز المقابلات الشخصية باحترافية، وتعزيز الجانب التنموي والمهارى للمتدربة.
وعلى هامش الفعاليات، بيّنت لـ"عاجل" مديرة المعهد فاطمة النهدي والمدربة ياسمين بقنة وصالحة الحفظي: "أن حضور نحو 400 مشاركة لهذا البرنامج، يُعد دليلًا على حب العمل والرغبة في أن تكون المرأة عنصرًا فاعلًا نشطًا ومنتجًا.
وأضفن: "بعد النجاح المتميز لهذه الدورة ستتبعها سلسلة دورات تفيد جميع فئات المجتمع لمساعدة وتوجيه جميع النساء الطموحات الراغبات في العمل".
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