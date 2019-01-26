

طولكرم 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واس

استشهد شاب فلسطيني وأصيب ستة آخرون على الأقل، اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول شهيد وخمس إصابات بالرصاص الحي، إحداها خطيرة، إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، في حين نقل مصاب بالرصاص الحي في الفم إلى المستشفى الاستشاري العربي ووصفت حالته بالمستقرة.

من جانبه، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه عملت على إخلاء إصابات من القرية ونقلها لمستشفيات محافظة رام الله والبيرة.

//انتهى //

19:30ت م

0093



طولكرم 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واساستشهد شاب فلسطيني وأصيب ستة آخرون على الأقل، اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في قرية المغير شمال شرق رام الله.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول شهيد وخمس إصابات بالرصاص الحي، إحداها خطيرة، إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، في حين نقل مصاب بالرصاص الحي في الفم إلى المستشفى الاستشاري العربي ووصفت حالته بالمستقرة.من جانبه، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه عملت على إخلاء إصابات من القرية ونقلها لمستشفيات محافظة رام الله والبيرة.//انتهى //19:30ت م0093

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / استشهاد فلسطيني وإصابات ستة برصاص القوات الإسرائيلية في قرية المغير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.