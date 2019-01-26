

طرابلس 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واس

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج أن المجالس البلدية أتت بإرادة الشعب وعبر صناديق الاقتراع، دليلاً على أن المسار الديمقراطي بدأ يتجسد واقعًا معاشًا .

وقال السراج في كلمته بالاجتماع الدوري للرابطة الوطنية للمجالس البلدية في العاصمة طرابلس: إنه لا يصح القفز فوق هذه الحقيقة أو الرجوع عنها، ويستحيل القبول بعسكرة الدولة، مؤكداً أن جرائم الإرهاب وعمليات التصعيد والخروقات الأمنية التي تحاول إجهاض العملية الديمقراطية لن تثني الليبيين عن المضي قدمًا في هذا المسار الذي ارتضاه الشعب لنفسه .

// انتهى //

19:30ت م

0092



طرابلس 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج أن المجالس البلدية أتت بإرادة الشعب وعبر صناديق الاقتراع، دليلاً على أن المسار الديمقراطي بدأ يتجسد واقعًا معاشًا .وقال السراج في كلمته بالاجتماع الدوري للرابطة الوطنية للمجالس البلدية في العاصمة طرابلس: إنه لا يصح القفز فوق هذه الحقيقة أو الرجوع عنها، ويستحيل القبول بعسكرة الدولة، مؤكداً أن جرائم الإرهاب وعمليات التصعيد والخروقات الأمنية التي تحاول إجهاض العملية الديمقراطية لن تثني الليبيين عن المضي قدمًا في هذا المسار الذي ارتضاه الشعب لنفسه .// انتهى //19:30ت م0092

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السراج يؤكد أمام مجلس البلديات عدم قبوله بعسكرة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.