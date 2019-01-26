السعودية اليوم / ترحيب أممي بتصديق البرلمان اليوناني على اتفاق حول اسم "مقدونيا" بعد خلاف دام 28 عاما



الأمم المتحدة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واس

رحبت الأمم المتحدة اليوم بتصديق البرلمان اليوناني على "اتفاق بريسبا" المتعلق بحسم الخلاف بين اليونان وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة حول استخدام اسم "مقدونيا".

وأشاد المبعوث الخاص للأمين العام المعني بالخلاف بين الدولتين ماثيو نيمينتز ، بالحكومة والبرلمان اليونانيين لاتخاذ هذه الخطوة الرائدة.

وقال المبعوث الدولي نيمينتز : إن الاتفاق التاريخي بين الجارتين يفتح الباب أمام علاقة جديدة بينهما ويؤذن ببدء مرحلة جديدة من أجل تكريس السلام والأمن في منطقة البلقان.

وأعرب المبعوث الأممي عن تطلعه بإكمال العملية وفق ما ورد في الاتفاق، مؤكداً استمرار التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الجانبين .

// انتهى //

19:20ت م

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الأمم المتحدة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسرحبت الأمم المتحدة اليوم بتصديق البرلمان اليوناني على "اتفاق بريسبا" المتعلق بحسم الخلاف بين اليونان وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة حول استخدام اسم "مقدونيا".وأشاد المبعوث الخاص للأمين العام المعني بالخلاف بين الدولتين ماثيو نيمينتز ، بالحكومة والبرلمان اليونانيين لاتخاذ هذه الخطوة الرائدة.وقال المبعوث الدولي نيمينتز : إن الاتفاق التاريخي بين الجارتين يفتح الباب أمام علاقة جديدة بينهما ويؤذن ببدء مرحلة جديدة من أجل تكريس السلام والأمن في منطقة البلقان.وأعرب المبعوث الأممي عن تطلعه بإكمال العملية وفق ما ورد في الاتفاق، مؤكداً استمرار التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الجانبين .// انتهى //19:20ت م0091

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