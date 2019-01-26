السعودية اليوم /  طالبة جامعة القصيم تحصد المركز الأول بمسابقة الملصقات البحثية بمؤتمر سيفا 2019م



بريدة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واس

حصلت طالبة جامعة القصيم جوزاء حمود القصيّر من كلية الصيدلة على المركز الأول في مسابقة الملصقات البحثية, ضمن فعاليات مؤتمر "سيفا 2019م" الذي عقد بمدينة جدة مؤخراً، عن فرع "الممارسات الصيدلانية"، وهي أحد فروع المسابقة التي جرى تقسيمها إلى ثلاثة فروع احتوت على ما يقرب من ١٠٠ ملصق بحثي شارك بها طلاب وطالبات كليات الصيدلة بالمملكة.

وجاءت مشاركة الطالبة جوزاء من خلال بحث علمي بعنوان "العوامل المتعلقة باستخدام الآباء للمضادات الحيوية لأطفالهم في المملكة"، بإشراف وكيل الكلية للشؤون الإدارية الدكتور ياسر المقبل, ضمن مجموعة من البحوث شاركت بها الكلية في هذا المؤتمر، الذي يُعد أحد أهم المؤتمرات العلمية التي تعنى بالصيدلة في المنطقة, ويشارك فيه عدد كبير من الصيادلة وطلاب وطالبات كليات الصيدلة من مختلف الجامعات.

يذكر أنه يتم خلال هذا المؤتمر, استعراض أحدث الأبحاث التي جرى إنجازها في مجال الصيدلة، كما يتنافس فيه الطلاب والطالبات من خلال ملصقاتهم العلمية للحصول على جوائزه المقدمة لأفضل هذه الملصقات من ناحية جودة البحث وطريقة العرض.

// انتهى //

19:10ت م

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بريدة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسحصلت طالبة جامعة القصيم جوزاء حمود القصيّر من كلية الصيدلة على المركز الأول في مسابقة الملصقات البحثية, ضمن فعاليات مؤتمر "سيفا 2019م" الذي عقد بمدينة جدة مؤخراً، عن فرع "الممارسات الصيدلانية"، وهي أحد فروع المسابقة التي جرى تقسيمها إلى ثلاثة فروع احتوت على ما يقرب من ١٠٠ ملصق بحثي شارك بها طلاب وطالبات كليات الصيدلة بالمملكة.وجاءت مشاركة الطالبة جوزاء من خلال بحث علمي بعنوان "العوامل المتعلقة باستخدام الآباء للمضادات الحيوية لأطفالهم في المملكة"، بإشراف وكيل الكلية للشؤون الإدارية الدكتور ياسر المقبل, ضمن مجموعة من البحوث شاركت بها الكلية في هذا المؤتمر، الذي يُعد أحد أهم المؤتمرات العلمية التي تعنى بالصيدلة في المنطقة, ويشارك فيه عدد كبير من الصيادلة وطلاب وطالبات كليات الصيدلة من مختلف الجامعات.يذكر أنه يتم خلال هذا المؤتمر, استعراض أحدث الأبحاث التي جرى إنجازها في مجال الصيدلة، كما يتنافس فيه الطلاب والطالبات من خلال ملصقاتهم العلمية للحصول على جوائزه المقدمة لأفضل هذه الملصقات من ناحية جودة البحث وطريقة العرض.// انتهى //19:10ت م0086

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