السعودية اليوم / الرئيس التونسي يلتقي وزير الخارجية الروسي



تونس 20 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 26 يناير 2019 م واس

التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم وزير الخارجية الروسي سرغاي لافروف الذي يزور تونس حاليا .

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون القائم بين البلدين في مجالات التجارة والسياحة والتعليم ، إضافة إلى بحث الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والملف السوري و الليبي ، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

// انتهى //

18:39ت م

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تونس 20 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسالتقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم وزير الخارجية الروسي سرغاي لافروف الذي يزور تونس حاليا .وجرى خلال اللقاء بحث التعاون القائم بين البلدين في مجالات التجارة والسياحة والتعليم ، إضافة إلى بحث الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والملف السوري و الليبي ، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //18:39ت م0082

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