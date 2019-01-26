السعودية اليوم / "صناعة الفعاليات والاستثمار فيها" .. ندوة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

جدة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واستنظم جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية السياحة بعد غدٍ فعاليات الندوة المتخصصة "صناعة الفعاليات والاستثمار بها", تحت رعاية معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي, وبحضور نخبة من المتخصصين في هذه الصناعة.وأوضح عميد كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور ناصر البقمي, أن إقامة هذه الندوة تُعد إحدى مبادرات الجامعة لدعم صناعة الفعاليات والمؤتمرات، التي تهدف إلى تعزيز إسهام المتخصصين في هذا المجال ممثلاً بقسم إدارة الفعاليات بكلية السياحة الذي يُعد الفريد من نوعه في المملكة والشرق الأوسط، بالتعاون مع عدد من صنّاع المعارض والفعاليات بالمملكة وعرض تجاربهم مع القطاع الحكومي والخاص في ظل توجهات الدولة في دعم الشباب والفتيات المهتمين بهذا القطاع, وفتح الفرص لهم للاستثمار في ظل التحول الوطني تماشياً مع رؤية المملكة 2030م.وأشار إلى أن الندوة ستناقش في محاورها فرص الاستثمار في صناعة الفعاليات والفرص الوظيفية, وأهمية صناعة الفعاليات والعائد الاقتصادي، بمشاركة متحدثين متخصصين في هذا المجال.وأكد الدكتور البقمي, أن من أولويات الكلية دعم الشراكة مع القطاع الخاص, بهدف رفع مهارات الطلاب وخوضهم تجارب عملية, والإسهام في تعريف أبنائنا الطلاب بالفرص الوظيفية في هذا المجال، لافتاً الانتباه إلى إطلاق حزمة من برامج الدراسات العليا والدبلومات المهنية الداعمة لقطاع الفعاليات والمؤتمرات, التي ستدشن من قِبل مدير الجامعة تزامناً مع الندوة.وقدم شكره لمدير الجامعة على دعمه لكلية السياحة بافتتاح تلك البرامج وموافقته على إقامة هذه الندوة دعماً لطلاب الجامعة، مثمناً جهود المنظمين لهذه الفعالية والمتحدثين المشاركين في تقديم الندوة.// انتهى //18:33ت م0081