السعودية اليوم / لجنة توطين الوظائف بمحايل تواصل حملتها التفتيشية



محايل 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واس

واصلت لجنة توطين الوظائف بمحافظة محايل, حملتها التفتيشية على عدد من أسواق الخضار, بهدف التأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف.

وأوضح رئيس لجنة التوطين بالمحافظة أحمد بن عمر الفاهمي، أن اللجنة قامت بزيارة لسوق الخضار, حيث أسفرت الجولة عن ضبط 10 عمال منهم 8 هوية مقيم و2 مجهولي الهوية يعملون في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين فقط، كما جرى استكمال الإجراءات تمهيدًا لتحويلهم للجهات المختصة وتطبيق المخالفات بحقهم.

// انتهى //

18:24ت م

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محايل 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسواصلت لجنة توطين الوظائف بمحافظة محايل, حملتها التفتيشية على عدد من أسواق الخضار, بهدف التأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف.وأوضح رئيس لجنة التوطين بالمحافظة أحمد بن عمر الفاهمي، أن اللجنة قامت بزيارة لسوق الخضار, حيث أسفرت الجولة عن ضبط 10 عمال منهم 8 هوية مقيم و2 مجهولي الهوية يعملون في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين فقط، كما جرى استكمال الإجراءات تمهيدًا لتحويلهم للجهات المختصة وتطبيق المخالفات بحقهم.// انتهى //18:24ت م0079

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