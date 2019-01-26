السعودية اليوم / مدير جامعة الطائف يدعو الأكاديميين إلى الحرص على خدمة طلاب وطالبات الجامعة



الطائف 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واس

دعا معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أعضاء هيئة التدريس الجدد والعائدون من الابتعاث من منسوبي الجامعة إلى الحرص على خدمة الطلاب والطالبات، والعمل على إعدادهم كمواطنين عالميين في عالم اليوم شديد التقارب، وإخراجهم للمجتمع كعناصر فاعلة فيه.

كما دعا معالي مدير جامعة الطائف المشاركين في برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد والعائدون من الابتعاث، إلى الارتقاء بقدراتهم الشخصية من خلال التطوير المستمر، سواءً على مستوى التخصص أو التواصل العلمي والأكاديمي.

وقال الدكتور زمان: "أعضاء هيئة التدريس والأكاديميون هم نخبة المجتمع، فهم يحملون أعلى الدرجات العلمية، لكن هذه المكانة لها متطلبات أهمها بذل العلم والحرص عليه، والمحافظة على سمعة المنتمين لهذا المجتمع".

وأكد مدير جامعة الطائف ضرورة الالتزام العالي بالمعايير والأخلاق العلمية في التدريس الجامعي والبحث العلمي والخدمة المجتمعية، وفق أفضل الممارسات، لتقديم مثال يحتذى ضمن منسوبي هذا المجتمع "النخبوي" لأعضاء هيئة التدريس أو المجتمع الأكبر خارج الجامعة.

وأعرب معالي الدكتور زمان عن تطلعه إلى إسهام الجمعية

وأشار إلى أن الجمعية ستعمل على تقديم برامج ودورات وورش عمل ولقاءات لتطوير مهنة التدريس الجامعي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وأيضاً تكييف أطر التدريس العالمي بما يتوافق توجيهات القيادة وبرنامج التحول الوطني 2020 فيما يخص تطوير التعليم.

وأطلقت جامعة الطائف الثلاثاء الماضي برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد والعائدون من الابتعاث من منسوبي الجامعة للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1439/ 1440هـ، لمدة يومين متتاليين، مستهدفاً تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد من المواطنين المعينين وكذلك المتعاقدين من الجنسيات الأخرى، إضافة إلى العائدين والعائدات من الابتعاث خلال الأشهر الأربعة الماضية.

ونظمت عمادة التطوير الجامعي البرنامج، بالتعاون مع عدد من العمادات والمراكز والإدارات في الجامعة، ويقدم في صورة محاضرات وندوات مفتوحة لاستعراض الخدمات التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها، وأهم اللوائح والأنظمة في ما يتعلق بالمنسوبين الجدد، وأيضاً لمشاركة أعضاء هيئة التدريس الجدد في اللقاء عن طريق طرح مجموعة من الأسئلة والاستفسارات وكذلك في صورة ورش عمل متخصصة لتنمية مهارات التدريس الجامعي لديهم.

وقُدم برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد والعائدون من الابتعاث في جزأين رئيسين، أولهما المحاضرات والندوات المفتوحة، وتضم موضوعاتها: رؤية الجامعة والمشروعات التطويرية، والمصادر المعرفية والتعليمية والجامعية، وأنشطة الجامعة، وحقوق عضو هيئة التدريس وواجباته، والمنظومة الجامعية، والبحث العلمي وأخلاقياته، وضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي ونظام إدارة الجودة بالجامعة، والتدريب والتطوير المهني لعضو هيئة التدريس, بينما يشتمل الجزء الثاني من البرنامج على الورش التدريبية في مجالات بناء المقرر الدراسي، ومهارات التدريس الجامعي الفعال، ومهارات تقويم الطلاب، والتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، وأخيراً مهارات التعامل مع الطالب الجامعي.

// انتهى //

17:41ت م

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الطائف 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسدعا معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أعضاء هيئة التدريس الجدد والعائدون من الابتعاث من منسوبي الجامعة إلى الحرص على خدمة الطلاب والطالبات، والعمل على إعدادهم كمواطنين عالميين في عالم اليوم شديد التقارب، وإخراجهم للمجتمع كعناصر فاعلة فيه.كما دعا معالي مدير جامعة الطائف المشاركين في برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد والعائدون من الابتعاث، إلى الارتقاء بقدراتهم الشخصية من خلال التطوير المستمر، سواءً على مستوى التخصص أو التواصل العلمي والأكاديمي.وقال الدكتور زمان: "أعضاء هيئة التدريس والأكاديميون هم نخبة المجتمع، فهم يحملون أعلى الدرجات العلمية، لكن هذه المكانة لها متطلبات أهمها بذل العلم والحرص عليه، والمحافظة على سمعة المنتمين لهذا المجتمع".وأكد مدير جامعة الطائف ضرورة الالتزام العالي بالمعايير والأخلاق العلمية في التدريس الجامعي والبحث العلمي والخدمة المجتمعية، وفق أفضل الممارسات، لتقديم مثال يحتذى ضمن منسوبي هذا المجتمع "النخبوي" لأعضاء هيئة التدريس أو المجتمع الأكبر خارج الجامعة.وأعرب معالي الدكتور زمان عن تطلعه إلى إسهام الجمعية السعودية للتدريس الجامعي التي أسستها جامعة الطائف بدور محوري في جهود تطوير مهارات التدريس الجامعي لأعضاء هيئة التدريس في جميع الجامعات السعودية، وأن تتحول برامج تهيئة الأعضاء الجدد والعائدين من الابتعاث إلى عمل مؤسسي احترافي من خلال هذه الجمعية.وأشار إلى أن الجمعية ستعمل على تقديم برامج ودورات وورش عمل ولقاءات لتطوير مهنة التدريس الجامعي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وأيضاً تكييف أطر التدريس العالمي بما يتوافق توجيهات القيادة وبرنامج التحول الوطني 2020 فيما يخص تطوير التعليم.وأطلقت جامعة الطائف الثلاثاء الماضي برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد والعائدون من الابتعاث من منسوبي الجامعة للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 1439/ 1440هـ، لمدة يومين متتاليين، مستهدفاً تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد من المواطنين المعينين وكذلك المتعاقدين من الجنسيات الأخرى، إضافة إلى العائدين والعائدات من الابتعاث خلال الأشهر الأربعة الماضية.ونظمت عمادة التطوير الجامعي البرنامج، بالتعاون مع عدد من العمادات والمراكز والإدارات في الجامعة، ويقدم في صورة محاضرات وندوات مفتوحة لاستعراض الخدمات التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها، وأهم اللوائح والأنظمة في ما يتعلق بالمنسوبين الجدد، وأيضاً لمشاركة أعضاء هيئة التدريس الجدد في اللقاء عن طريق طرح مجموعة من الأسئلة والاستفسارات وكذلك في صورة ورش عمل متخصصة لتنمية مهارات التدريس الجامعي لديهم.وقُدم برنامج تهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد والعائدون من الابتعاث في جزأين رئيسين، أولهما المحاضرات والندوات المفتوحة، وتضم موضوعاتها: رؤية الجامعة والمشروعات التطويرية، والمصادر المعرفية والتعليمية والجامعية، وأنشطة الجامعة، وحقوق عضو هيئة التدريس وواجباته، والمنظومة الجامعية، والبحث العلمي وأخلاقياته، وضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي ونظام إدارة الجودة بالجامعة، والتدريب والتطوير المهني لعضو هيئة التدريس, بينما يشتمل الجزء الثاني من البرنامج على الورش التدريبية في مجالات بناء المقرر الدراسي، ومهارات التدريس الجامعي الفعال، ومهارات تقويم الطلاب، والتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، وأخيراً مهارات التعامل مع الطالب الجامعي.// انتهى //17:41ت م0070

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