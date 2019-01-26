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شكرا لقرائتكم الفالح: 330 مبادرة تحت مظلة برنامج تطوير الصناعة الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية سيكون من أكثر البرامج تأثيرًا.
وأضاف الفالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم بحضور وزير النقل، نبيل العامودي والدكتور عابد السعدون رئيس برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات، أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات سيحقق نموًّا متكاملًا.
وأوضح الفالح أن الابتكار والبحث العلمي ستكون عناصر أساسية لاقتصاد المملكة.
وقال الفالح: نطمح من وراء البرنامج للانتقال للاعتماد على القطاع الخاص.
ولفت الفالح إلى أن أكثر من 330 مبادرة تعمل تحت مظلة البرنامج كاشفًا عن أن أكثر من 34 جهة تعمل من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية
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