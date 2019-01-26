شكرا لقرائتكم 315 صقارًا يتنافسون في مسابقات الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تنافس 315 صقارًا في مسابقات الملواح (الدعو) 400 متر في منافسات اليوم الثاني لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الأولى في الأشواط المخصصة للسعوديين في فئة “الحر- قرناس”.

وشهدت منافسات اليوم نتائج مميزة في سباقات الملواح (السرعة) للطير الحر ضمن مسابقات فئة الطيور المدرجة في المھرجان.

وجاءت نتائج الشوط الرابع من مسابقة الملواح “الدعو” 400 متر (الحر- قرناس) كالتالي:

المركز الأول: مشتاق لصاحبه ارميزان عبدالله الدوسري18.777 ثانية.

المركز الثاني: مزعل لصحابه مسفر عبدالله الدوسري بزمن 18: 994 ثانية.

المركز الثالث: نبراس لصاحبه فيصل خلف الشراري بزمن 19: 997 ثانية.

وفي الشوط الخامس فئة (حر قرناس) جاءت النتائج على النحو التالي:

المركز الأول: نايف لصاحبه فلاج عبدالله الدوسري بزمن 18.758 ثانية.

المركز الثاني: جهام لصاحبه مسفر عبدالله الدوسري بزمن 19: 079 ثانية.

المركز الثاني: مزعل لصاحبه سعيد عيد المري بزمن 19: 362 ثانية.

وفي الشوط السادس فئة (حر قرناس) جاءت النتائج على النحو التالي:

المركز الأول: وقاد لصاحبه محمد علي المري بزمن 19: 643 ثانية.

المركز الثاني: سلاب لصاحبه فيصل فاهد الهاجري بزمن 19: 672 ثانية.

المركز الثالث: جهام لصاحبه سلطان بن عويض العنزي بزمن 20: 681 ثانية.

والشوط السابع:

المركز الأول: شبابي لصاحبه محمد إبراهيم البوعينين بزمن 19.536 ثانية.

المركز الثاني: جهام لصاحبه ناصر عبدالله الدوسري بزمن19.701 ثانية.

المركز الثالث: نواف لصاحبه محمد عبدالله المحيمل بزمن20.333 ثانية.

والشوط الثامن:

المركز الأول: لطام لصاحبه حمود فهد زومان بزمن19.777 ثانية.

المركز الثاني: مختار لصاحبه حميد محمد المنصوري بزمن19.437 ثانية.

المركز الثالث: نمران لصاحبه عبدالمجيد سيار العنزي بزمن19.441 ثانية.



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