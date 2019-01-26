شكرا لقرائتكم الليلة إيداع العلاوة السنوية.. هل ستكون كاملة لهذا الشهر ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يترقب المواطنون، خاصة موظفي القطاعات الحكومية، عودة العلاوة السنوية مع راتب شهر يناير الذي سيتم إيداعه مع الساعات الأولى من يوم غد.

وبالرغم من قرب إيداع العلاوة السنوية إلا أن حالة من اللغط ارتبطت بها، وظهرت العديد من الإشكاليات التي لم تجد من يوضحها من قبل مسؤولي وزارة الخدمة المدنية.

نقص المعلومات يفتح باب الشائعات:

إحدى الإشكاليات التي ارتبطت بصرف العلاوة السنوية هذا الشهر هو المبلغ الذي سيتم صرفه، ففي حين يرى البعض أنه سيتم صرف العلاوة السنوية بواقع 6 أيام فقط لهذا الشهر، يرى البعض الآخر أنه سيتم صرفها كاملة الأمر الذي زاد من التكهنات وفتح الباب للاجتهادات وتفاقم الأمر في ظل صمت الجهات الرسمية عن توضيح المبلغ الذي سيتم صرفه.

مسؤولية جماعية:

وفي الوقت الذي يلقى فيه العديد من المواطنين باللوم على وزارة الخدمة المدنية لصمتها حيال هذا اللغط، أكد البعض أن المسؤولية جماعية وتقع على عاتق كل الجهات الحكومة، التي ستقوم بالصرف لمنسوبيها خلال ساعات؛ ما يعني أنه تم تحديد المبالغ ومراجعتها ضمن مسيرات الرواتب لهذا الشهر، ومع ذلك تبقى العلاوة السنوية أحد الأسرار التي يلهث متابعات الخليج 365 خلفها لكشف غموضها.

ما هي العلاوة السنوية؟

والعلاوة السنوية هي نسبة زيادة تضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة لحين تقاعده عن العمل.

وتعتبر العلاوة السنوية لموظفي الدولة هي أحد أهم محفزات العمل، وينتظرها الموظف كل عام من أجل زيادة دخله السنوي، حيث يُمنح الموظف العلاوة السنوية بحسب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية، وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها.

وبحسب نظام العمل، فإن إجمالي الراتب يتفاوت بين الموظفين في الدرجة الوظيفية الواحدة بتفاوت بدلاتهم، أما العلاوة فيتساوى فيها جميع الموظفين في الدرجة الواحدة.

إجراءات صرف العلاوة السنوية:

يذكر أنه في 5 يناير 2018م صدر الأمر الملكي الكريم رقم: أ/ 86 الذي تضمن العديد من البنود من أهمها النص على صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين للسنة المالية (1439/ 1440هـ) اعتبارًا من 14/ 4/ 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م.

كما تضمن الأمر الملكي صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره (1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

وفي أكتوبر من العام 2018 صدر أمر ملكي كريم باعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها خلال العام المالي 2019.

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