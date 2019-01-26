شكرا لقرائتكم وفاة امرأة ومسعف وإصابة طفلين بنيران الحوثي في الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قتل وأصيب أكثر من 5 مدنيين في قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مناطق آهلة بالسكان في مديرية حيس بالريف الجنوبي لمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

وذكر بيان لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، أن ميليشيا الحوثي شنت قصفًا بقذائف الهاون على قرية السبعة العليا، جنوب مدينة حيس، وتسبب ذلك في مقتل امرأة، وإصابة اثنين من أطفالها في السادسة والثامنة من أعمارهما، بجراح خطرة.

وبحسب المصادر، فإن الميليشيا قصفت منزل أحد الأهالي بقذائف الهاون، ثم أتبعته بقصف آخر أثناء محاولات الأهالي إسعاف الجرحى، أصيب على إثره عدد من المسعفين، وتوفي أحدهم وهو شاب في الـ30 من عمره.

من جهة أخرى قُتل ثمانية مدنيين على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين، في قصف شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على مخيم للنازحين في محافظة حجة.

وذكرت مصادر محلية، أن الميليشيا قصفت بعدد من صواريخ الكاتيوشا مخيم “شليلة” و”بني الحداد” للنازحين؛ مما أدى إلى سقوط ضحايا بين النازحين جلهم من النساء والأطفال.

ويعيش نازحو قرى شليلة وبني الحداد في مخيم استُحدث لهم مؤخرًا وسط منطقة صحراوية، بعد أن هجرهم المتمردون الحوثيون من منازلهم؛ بسبب قصف مناطقهم الخميس قبل الماضي.



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