إصابة وافد انجرفت مركبته في منحدر بعمق 300م

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جدة - خالد شويل - نجحت فرق الدفاع المدني في الباحة في إنقاذ وافد انجرفت مركبته في منحدر خطير. وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب له: مدني الباحة ينجح في إنقاذ عامل وافد من الجنسية الآسيوية بعد انجراف مركبته في منحدر يقدر بـ300م نزولًا. وأضاف الدفاع المدني أنه تعرض لإصابة متوسطة.

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