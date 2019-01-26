درجات الحرارة المتوقعة في السعودية ومصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية أن طقس السبت الموافق 26 يناير /كانون الثاني سيشهد رياح جنوبية محملة بالأتربة والغبار على مناطق : “تبوك”، “الجوف”، “حائل”، “االحدود الشمالية”، “القصيم”، “المدينة المنورة، “مكة المكرمة”, وكذلك منطقتي الرياض والشرقية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد أيضًا أنه من المتوقع تكون سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي “تبوك” و”الجوف”، وكذلك على المرتفعات الغربية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

أم العاصمة السعودية ” الرياض” فإن درجات الحرارة فيها ستكون علي النحو الأتي:

الحالة الجوية: ستشهد العاصمة الرياضة حالة جوية مستقرة حيث سيكون الطقس صافً مع وجود سحب من فترة لأخري بدرجة حرارة معتدلة نسبيًا تصل إلي 18 درجة مئوية.

الأمطار: من المستبعد هطول الأمطار غداً السبت في العاصمة الرياض حيث أن نسبة هطول الأمطار 0 %

الرياح: تصل سرعة الرياح في المملكة السعودية غد السبت إلي 5 كم/ساعة.

الرطوبة : ستكون نسبة الرطوبة في العاصمة الرياض 31%

حالة الطقس المتوقع في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أن طقس السبت الموافق 26 يناير /كانون الثاني سيكون مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري حتي شمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة جنوب الصعيد نهارًا وشديد البرودة ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر

القاهرة : العظمي 23 ، والصغري 11 درجة.

الإسكندرية : العظمي 21 ، والصغري 8 درجات.

سوهاج : العظمي 26 ، والصغري 12 درجة.

أسوان : العظمي 31 ، والصغري 14 درجة.

مطروح : العظمي 18 ، والصغري 11 درجة.