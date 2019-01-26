شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في أستراليا تُحذر من حريق الغابات شمالي بيرث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) ناشدت سفارة المملكة العربية السعودية في كانبرا، جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في مدينة بيرث، وعلى الأخص منطقة جاندابوب (Jandabup)، توخي الحيطة والحذر نظراً للحريق الذي اندلع الْيَوْمَ (السبت) في الغابات الواقعة شمال بيرث.وأهابت السفارة بالجميع اتباع تعليمات الحكومة الأسترالية في هذا الشأن، والتواصل المباشر مع قسم شؤون السعوديين عند الحاجة عبر الرقم (٠٠٦١٤٣٢٢٥٧٢٧٧)، أو مركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج (٠٠٩٦٦٩٢٠٠٣٣٣٤).



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