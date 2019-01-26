شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الباحة» يُنقذ وافداً انجرفت مركبته في منحدر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) أنقذت فرق الدفاع المدني في الباحة اليوم (السبت)، عاملاً وافداً من جنسية آسيوية بعد انجراف مركبته في منحدر يقدر بـ300 متر نزولاً. أكد ذلك، الحساب الرسمي للدفاع المدني بموقع الواصل الاجتماعي «تويتر»، لافتاً إلى تعرض العامل لإصابة متوسطة.



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