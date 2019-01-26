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أشاد رئيس المحكمة العامة بمحافظة ينبع إبراهيم بن عبدالله الزميع بجهود القائمين على جمعية البر الخيرية بوادي رخو، ومكتب جمعية تحفيظ القرآن الكريم، مشيرًا إلى الفضل العظيم وراء تلك الأعمال الخيرية، وأنها من أعظم القروبات، كما حث أهل البذل والإحسان على دعم الجمعية للنهوض بها كي تقوم بالوفاء بأهم احتياجات المستفيدين .
جاء ذلك بعد زيارته لمركز رخو التابع لمحافظة ينبع، والتي تضمت مقر جمعية البر الخيرية بوادي رخو ومكتب جمعية تحفيظ القرآن الكريم، حيث تجول على إدارات وأقسام الجمعية واستمع إلى شرح عن كل قسم، كما تم عقد لقاء في قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية.
وأكد رئيس مجلس الإدارة بالجمعية سليمان بن عودة الرفاعي أن الجمعية تخدم أكثر من ٤٠٠ مستفيد بعدة قرى وهجر تابعة لمركز رخو.
رئيس محكمة ينبع يشيد بجهود جمعية "بر وادي رخو"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-26
أشاد رئيس المحكمة العامة بمحافظة ينبع إبراهيم بن عبدالله الزميع بجهود القائمين على جمعية البر الخيرية بوادي رخو، ومكتب جمعية تحفيظ القرآن الكريم، مشيرًا إلى الفضل العظيم وراء تلك الأعمال الخيرية، وأنها من أعظم القروبات، كما حث أهل البذل والإحسان على دعم الجمعية للنهوض بها كي تقوم بالوفاء بأهم احتياجات المستفيدين .
جاء ذلك بعد زيارته لمركز رخو التابع لمحافظة ينبع، والتي تضمت مقر جمعية البر الخيرية بوادي رخو ومكتب جمعية تحفيظ القرآن الكريم، حيث تجول على إدارات وأقسام الجمعية واستمع إلى شرح عن كل قسم، كما تم عقد لقاء في قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية.
وأكد رئيس مجلس الإدارة بالجمعية سليمان بن عودة الرفاعي أن الجمعية تخدم أكثر من ٤٠٠ مستفيد بعدة قرى وهجر تابعة لمركز رخو.
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
06:36 PM
تخدم أكثر من ٤٠٠ مستفيد بعدة قرى وهجر تابعة للمركز
أشاد رئيس المحكمة العامة بمحافظة ينبع إبراهيم بن عبدالله الزميع بجهود القائمين على جمعية البر الخيرية بوادي رخو، ومكتب جمعية تحفيظ القرآن الكريم، مشيرًا إلى الفضل العظيم وراء تلك الأعمال الخيرية، وأنها من أعظم القروبات، كما حث أهل البذل والإحسان على دعم الجمعية للنهوض بها كي تقوم بالوفاء بأهم احتياجات المستفيدين .
جاء ذلك بعد زيارته لمركز رخو التابع لمحافظة ينبع، والتي تضمت مقر جمعية البر الخيرية بوادي رخو ومكتب جمعية تحفيظ القرآن الكريم، حيث تجول على إدارات وأقسام الجمعية واستمع إلى شرح عن كل قسم، كما تم عقد لقاء في قاعة الاجتماعات بمقر الجمعية.
وأكد رئيس مجلس الإدارة بالجمعية سليمان بن عودة الرفاعي أن الجمعية تخدم أكثر من ٤٠٠ مستفيد بعدة قرى وهجر تابعة لمركز رخو.
، رئيس محكمة ينبع يشيد بجهود جمعية "بر وادي رخو" ،
المصدر : الخليج 365
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