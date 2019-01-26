، سفارة المملكة بأستراليا تنبه المواطنين السعوديين بمنطقة جاندابوب  توخي الحيطة والحذر ،

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب الحريق الذي اندلع الْيَوْمَ في الغابات الواقعة شمال بيرث

نبهت سفارة المملكة العربية السعودية في "كانبرا" جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في مدينة "بيرث" وعلى الأخصمنطقة جاندابوب (Jandabup)، بضرورة توخي الحيطة والحذر نظراً للحريق الذي اندلع الْيَوْمَ السبت الموافق ٢٦يناير٢٠١٩م في الغابات الواقعة شمال بيرث.

وقالت السفارة في تنبيهها، نأمل من الجميع اتباع تعليمات الحكومة الأسترالية بهذا الشأن وعند الحاجة يمكن التواصل مباشرةمع: قسم شؤون السعوديين: ٠٠٦١٤٣٢٢٥٧٢٧٧

أو مركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج:٠٠٩٦٦٩٢٠٠٣٣٣٤