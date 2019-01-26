- 1/2
- 2/2
قتل 15 متمردًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (السبت)، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، أسفرت أيضاً عن قطع خط إمداد حيوي للحوثيين.
وأوضح قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد سامى القباطي لـ"سبتمبر نت"، أن قوات اللواء حررت التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة.
وأضاف أن قوات الجيش الوطني قطعت خط إمداد الميليشيا الانقلابية عن مركز مديرية باقم.
وأشار "القباطي" إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المتمردين، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مناطق مجاورة للمديرية.
الجيش اليمني يقطع خط إمداد الحوثيين في باقم ويقتل 15 متمردًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-26
قتل 15 متمردًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (السبت)، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، أسفرت أيضاً عن قطع خط إمداد حيوي للحوثيين.
وأوضح قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد سامى القباطي لـ"سبتمبر نت"، أن قوات اللواء حررت التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة.
وأضاف أن قوات الجيش الوطني قطعت خط إمداد الميليشيا الانقلابية عن مركز مديرية باقم.
وأشار "القباطي" إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المتمردين، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مناطق مجاورة للمديرية.
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
06:32 PM
حرر التباب السود المطلة على الطريق الدولي
قتل 15 متمردًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (السبت)، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، أسفرت أيضاً عن قطع خط إمداد حيوي للحوثيين.
وأوضح قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد سامى القباطي لـ"سبتمبر نت"، أن قوات اللواء حررت التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة.
وأضاف أن قوات الجيش الوطني قطعت خط إمداد الميليشيا الانقلابية عن مركز مديرية باقم.
وأشار "القباطي" إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المتمردين، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مناطق مجاورة للمديرية.
، الجيش اليمني يقطع خط إمداد الحوثيين في باقم ويقتل 15 متمردًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يقطع خط إمداد الحوثيين في باقم ويقتل 15 متمردًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.