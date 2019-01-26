، متظاهرون يضرمون النار في مقر أمني تركي شمال العراق ،

محمد بن مسعود - الدمام - حرقوا آليات عسكرية.. ومعلومات عن أسْر جنود

أضرم متظاهرون أكراد في شمال العراق، اليوم السبت، النار في مقر أمني تركي على خلفية القصف الذي شنته أنقرة، وتسبب في مقتل 5 مدنيين من المحافظة.

ونقلت قناة "السومرية" العراقية عن مصدر أمني أن المظاهرات حدثت بمنطقة شيلادزي التابعة لقضاء العمادية في شمال العراق، وأسفرت عن حرق آليات عسكرية تركية وحرق أجزاء من المقر التركي.

وأشار مصدر كردي مراسل لتليفزيون "آر تي" الروسي إلى وجود معلومات عن "أسر المتظاهرين لبعض الجنود الأتراك".