بالصور.. ملتقى الصيدلي الخارق يؤهل حديثي التخرج لسوق العمل

أقامت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي «جمعية دوائي»، اليوم السبت، الملتقى الأول للصيدلي الخارق، بمركز الأبحاث في جامعة الأميرة نورة بالرياض.

ويستهدف الملتقى فئة الطلاب والخريجين الحديثين الباحثين عن عمل في قطاع الصيدلة، مكرسًا أهدافه وتوجهاته بما يخدم ويلبي احتياجات الطالب والخريج لتنمية وصقل المهارات الهامة، واللازمة لسوق العمل الصيدلي الحديث، وتوسيع المعرفة والأفق عن طريق إعداد وتأسيس صيادلة المستقبل.

وتضمَّن الملتقى البرنامج العلمي لمتحدثين متخصصين في ثلاث جلسات حوارية، نوقش فيها اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك المجالات المختلفة في الصيدلة، بواقع أربع محاضرات.

كما عرض في الجلسة الأخيرة الاستعداد الأمثل للوظيفة الأولى، من خلال طريقة كتابة السيرة الذاتية وعمل المقابلة الوظيفية وكيفية تحسين الأداء الوظيفي.

وأقيمت سبع ورش عمل إثرائية متنوعة لاحتياجات الطلاب والباحثين عن العمل، قام بعرضها نخبة من الصيادلة الممارسين.

وعلى هامش الملتقى أقيم معرض مصاحب من قبل طلاب وطالبات وخريجي الصيدلة من مختلف الجامعات، عُرض من خلاله العديد من الفنون التشكيلية والرسومات الإبداعية، بالإضافة إلى تقديم عبارات ملهمة ورسائل تحفيزية بطرق متنوعة ومستحدثة إلى رواد الملتقى.

وقالت قائدة مشروع الصيدلي الخارق الصيدلانية وجدان اليوسف، إن الملتقى يعد الأول من نوعه ويستهدف طلاب الصيدلة والباحثين عن العمل من خلال توجيههم نحو تحقيق أحلامهم، وتضمن ورش عمل وبرامج علمية يقدمها نخبة من المتحدثين والممارسين في المهنة وبمحتوى ثري.

وأضافت أن الملتقى أطلق مسابقة الصيدلي، والتي تهدف لتشجيع التعلم وتنمية الفكر الإبداعي ولرعاية وتمكين المواهب والطاقات الشابة، بمتابعة من لجنة تحكيم متخصصة لتحكيم عمل وأفكار المتسابقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إرشادات للمبتدئين في مجال الابتكار.

يذكر أن الملتقى من تنظيم فريق الصيدلي الخارق، وهو أحد البرامج المقدمة في مشروع مِداد تحت مظلة الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي «دوائي».