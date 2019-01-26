شرطة الرياض تُطيح بـ11 آسيويًّا هرَّبوا مبالغ كبيرة إلى خارج السعودية

أوقفت الأجهزة المختصة بشرطة الرياض 11 آسيويًّا توافرت الدلائل على تورطهم في تهريب مبالغ مالية كبيرة بطرق غير رسمية إلى خارج المملكة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض -في بيان تلقت «عاجل» نسخة منه- إن الموقوفين -وهم من الجنسيتين البنجالية والهندية- في العقدين الثالث والخامس من العمر.

وأضاف أن الموقوفين نفذوا عملية التهريب «دون توافر ما يثبت مشروعية الأموال التي تم تحويلها»، مشيرًا إلى أنه ضُبط بحوزتهم مبلغ نقدي يتجاوز مليون ريال، وأجهزة لعد النقود، وعملات أجنبية مجهولة المصدر.

وأضاف: «جرى إيقافهم وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة».