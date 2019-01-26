مستشفى قوى الأمن بالرياض يربط حجز المواعيد إلكترونيًا بـ«أبشر»

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض، عن بدء العمل بخدمة حجز المواعيد إلكترونيًّا اعتبارًا من يوم السبت المقبل 2 فبراير 2019م، وذلك عبر بوابة خدمات المرضى الموجودة على الموقع الإلكتروني للمستشفى www.sfh.med.sa، بعدما تم ربطه ببوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية «أبشر».

وتأتي هذه الخدمة سعيًا من إدارة المستشفى إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدَّمة للمرضى والمراجعين من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وذويهم، واستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من الخدمات، بهدف التسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم وتمكينهم من حجز المواعيد المتاحة إلكترونيًّا لليوم التالي حسب الأوقات المناسبة لهم، ودون الحاجة لحضورهم الشخصي.

وكذلك إدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، كما تهدف الخدمة الجديدة إلى الارتقاء بمستويات الأداء، وبما يسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لمستحقي العلاج وكسب رضاهم.

وتتميز بوابة خدمات المرضى الإلكترونية بتقديمها العديد من الخدمات، يأتي في مقدمتها اختيار العيادات التي يرغب المستفيد في الحصول على موعد لديها سواءً في عيادات طب الأسرة بالمستشفى أو في العيادات الشاملة في غرب الرياض، والاستعلام عن المواعيد، وعن الأدوية التي تم صرفها، وجاهزية التقرير الطبي، وتقارير الأشعة، وطلب إعادة صرف الدواء، وطباعة إشعار مراجعة.

إ

ضافة إلى الاطلاع على صور الأشعة، وإمكانية حجز المواعيد للتابعين وإدارتها، والتواصل مع أقسام المستشفى المختلفة، وغيرها من الخدمات كالاستعلام عن بيانات أفراد العائلة، ورقم الملف الطبي، ومعلومات المريض الأساسية.